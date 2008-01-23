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۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۲۷

پرونده محاکمه اورهان پاموک دوباره به جریان افتاد

پرونده محاکمه اورهان پاموک دوباره به جریان افتاد

دادگاه عالی ترکیه با رد رای دادگاه محلی مبنی بر ملغی دانستن محاکمه اورهان پاموک اعلام کرد: این محاکمه همچنان پابرجاست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صبح ترکیه، دادگاه عالی ترکیه اعلام کرد: پاموک باید به خاطر اظهارات خود درباره کشتار 300 هزار ارمنی در ترکیه محاکمه شود و بنابراین حکم دادگاه محلی کان لم یکن به حساب می آید.

اورهان پاموک در پی شکایت از سوی پنج نفر پارسال به اتهام نشر اکاذیب در مورد قتل عام ارمنیها - که آن را در سال 2005 در یک روزنامه سوئیسی اعلام کرده بود - محاکمه شد اما دادگاه محلی استانبول گفته های پاموک را جزو حقوق فردی او خوانده و وی را تبرئه کرده بود.

با این حال دادگاه عالی ترکیه دیروز اعلام کرد پرونده پاموک دوباره به جریان افتاده و این نویسنده به دلیل اظهارات خود محاکمه خواهد شد. دادگاه عالی در گزارشی آورد: این برعهده دادگاه عالی است که تشخیص دهد چه چیزی جزو حقوق فردی و چه چیزی اجتماعی است. حق فردی شامل مسائل جسمی، عاطفی، اجتماعی، شغل، شان، غرور، آزادی، سلامتی، دین و تعهدات شهروندی است.

دادگاه در ادامه آورده است: اظهاراتی که پاموک در مورد کشتار ارمنیها ارائه کرده، در زمره تعهدات اجتماعی و شهروندی است ولی شاکیان محق هستند تا به حقوق قانونی خود برسند. از این رو پرونده وی بررسی می شود و در صورت نیاز محاکمه خواهد شد.

کد مطلب 626027

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