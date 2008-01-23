پرونده محاکمه اورهان پاموک دوباره به جریان افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صبح ترکیه، دادگاه عالی ترکیه اعلام کرد: پاموک باید به خاطر اظهارات خود درباره کشتار 300 هزار ارمنی در ترکیه محاکمه شود و بنابراین حکم دادگاه محلی کان لم یکن به حساب می آید.

اورهان پاموک در پی شکایت از سوی پنج نفر پارسال به اتهام نشر اکاذیب در مورد قتل عام ارمنیها - که آن را در سال 2005 در یک روزنامه سوئیسی اعلام کرده بود - محاکمه شد اما دادگاه محلی استانبول گفته های پاموک را جزو حقوق فردی او خوانده و وی را تبرئه کرده بود.

با این حال دادگاه عالی ترکیه دیروز اعلام کرد پرونده پاموک دوباره به جریان افتاده و این نویسنده به دلیل اظهارات خود محاکمه خواهد شد. دادگاه عالی در گزارشی آورد: این برعهده دادگاه عالی است که تشخیص دهد چه چیزی جزو حقوق فردی و چه چیزی اجتماعی است. حق فردی شامل مسائل جسمی، عاطفی، اجتماعی، شغل، شان، غرور، آزادی، سلامتی، دین و تعهدات شهروندی است.

دادگاه در ادامه آورده است: اظهاراتی که پاموک در مورد کشتار ارمنیها ارائه کرده، در زمره تعهدات اجتماعی و شهروندی است ولی شاکیان محق هستند تا به حقوق قانونی خود برسند. از این رو پرونده وی بررسی می شود و در صورت نیاز محاکمه خواهد شد.