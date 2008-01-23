رئیس جمهور از برگزیدگان علوم انسانی کشور تقدیر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین جشنواره بین المللی فارابی از مجموع 1023 اثر دریافت شده در 10 گروه علمی جمعا 17 اثر داخلی و 12 اثر خارجی تقدیر به عمل خواهد آمد.

از برگزیدگان این جشنواره در دو بخش مسابقه ای و غیر مسابقه ای (شامل پژوهشگران مفاخر محور، پیشکسوتان پژوهشی و برگزیدگان جوان) تقدیر می شود.

این آثار در 10 گروه مرتبط با علوم انسانی شامل زبان و ادبیات فارسی، کتابداری، تاریخ، جغرافیا، باستان شناسی، علوم اجتماعی و ارتباطات، علوم سیاسی و روابط بین المللی، اقتصاد و مدیریت، حقوق، علوم تربیتی و روانشناسی، فلسفه، کلام اخلاق، ادیان و عرفان، مطالعات هنر و زیبا شناسی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.

به نفرات اول تا سوم گروههای علمی جشنواره به ترتیب 8 ، 6 و 4 میلیون تومان اهدا خواهد شد. همچنین به نفرات اول هر گروه لوح و قلم زرین فارابی به عنوان نماد جشنواره فارابی نیز اهدا می شود.

طبق اعلام دبیر خانه جشنواره بین المللی فارابی در این جشنواره از مرحوم دکتر شهیدی به عنوان نفر اول گروه ادبیات تقدیر خواهد شد.

محمد باقر خرمشاد دبیر جشنواره بین المللی فارابی و معاون فرهنگی وزیر علوم نیز در مورد برگزیدگان این جشنواره اعلام کرده است: این برگزیدگان در کنار جوایز مادی از امتیازات و تسهیلات معنوی برگزیدگان جشنواره ها مانند تسهیلات بنیاد ملی نخبگان و تحصیل در مقطع بالاتر تحصیلی برخوردار خواهند شد.