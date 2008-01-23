فدراسیون بسکتبال پتروشیمی را از انجام یک بازی خانگی محروم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال امروز برای رسیدگی به پرونده تخلفات تماشاگران منتسب به تیم پتروشیمی در دیدار با صباباتری تشکیل جلسه داد و این تیم را از انجام اولین بازی خانگی خود محروم کرد.

بر اساس رای کمیته انضباظی تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام به دلیل رفتار ناشایست تماشاگرانش در دیدار مقابل صباباتری، اولین بازی خانگی خود در مرحله نخست پلی اف لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور را خارج از خانه و در اهواز برگزار خواهد کرد.

دیدار تیم های پتروشیمی بندر امام و صباباتری تهران از هفته پایانی مرحله برگشت رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در سالن اندیشه شهرک بعثت ماهشهر برگزار شد و در نهایت با نتیجه 76 بر70 به سود تیم میزبان به پایان رسید. در جریان این دیدار تماشاگران ماهشهری با انجام حرکات غیرورزشی جو ناسالمی را در سالن محل برگزاری مسابقه ایجاد کرده و بازیکنان صباباتری را با مشکل روبه رو کردند.

تیم پتروشیمی بندر امام فردا دراولین روز مرحله نخست پلی اف لیگ برتر در سیرجان به مصاف گل گهر می رود. دیدار دوم این دو تیم روز دوشنبه هفته آینده در اهواز برگزار خواهد شد.