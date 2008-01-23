شرکت 40هزار هیئت مذهبی در جشنهای دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد رئیس کمیته هیئت مذهبی ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی در خصوص ویژه برنامه های این کمیته در ایام گرامیداشت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گفت: از آنجایی که خاستگاه انقلاب اسلامی ایران مردمی است، کمیته هیئت مذهبی که شامل هیأت مذهبی، کانون های فرهنگی، انجمن های اسلامی می باشد در برگزاری جشنهای مردمی نقش برجسته ای دارند.

حضور هیئت های مذهبی در 22 بهمن یاد و خاطره تاسوعا و عاشورای 57 را زنده می کند

وی با بیان اینکه در سراسر کشور 40 هزار تشکل دینی وجود دارد، از حضور پر شور مردم در قالب این هیئت در مراسم آغاز دهه فجر در 12 بهمن و همچنین راهپیمایی روز22 بهمن خبر داد و گفت: هیئت مذهبی با حضور خود در راهپیمایی 22 بهمن یاد و خاطره تاسوعا و عاشورای 57 را گرامی داشته که در آن ایام این قشر با حرکت میلیونی خود در سراسر کشور خط بطلانی بر مشروعیت نظام شاهنشاهی کشیدند.

معاون امور فرهنگی- تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی، انجام مراسم نثار گل با هماهنگی ستاد دهه فجر در حرم امام راحل (ویژه استان تهران )، اعزام 26 هزار مبلغ به اقصی نقاط کشور جهت تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در ایام محرم، گل باران مزار شهدا توسط شورا و مسئولین هیئات مذهبی، برپایی ایستگاه های صلواتی جهت پذیرایی در مسیر راهپیمایی و غرفه های مختلف فرهنگی توسط انجمنهای اسلامی کارخانجات و محلات، برپایی نمایشگاه هایی جهت نمایاندن ارزشهایی که به برکت انقلاب اسلامی در جامعه احیا شده است را از دیگر برنامه های کمیته هیأت مذهبی برشمرد.

برگزاری3 هزار مراسم در مناطق روستایی و تجلیل از هیئات مذهبی

وی با اشاره به برگزاری بیش از 3 هزار مراسم در مناطق روستایی با همکاری گروههای اعزامی سازمان تبلیغات، افزود: برنامه ریزی جهت حضور گسترده و منسجم تشکلهای مذهبی بانوان و دیدار با خانواده معظم شهدا از دیگر برنامه های این کمیته خواهد بود.

حجت الاسلام روحانی نژاد با بیان اینکه در روز یکشنبه مورخ 14 بهمن که مصادف با شهادت حضرت امام زین العابدین (ع) بعنوان روز«انقلاب اسلامی ، معنویت و احیا ارزشهای اسلامی» نام گذاری شده، سازمان تبلیغات اسلامی برنامه های ویژه ای از جمله، فراخوان مقاله و آثار ادبی و هنری با موضوعیت ارزشهای احیا شده توسط انقلاب اسلامی و هماهنگی با جراید و رسانه های محلی و نمایندگان رسانه های کشوری جهت انتشار، تجلیل از هیئات مذهبی، انجمنهای اسلامی و کانونهای فرهنگی که در راستای« اتحاد ملی و انسجام اسلامی» و برجسته نمودن« نقش امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در انقلاب اسلامی» برنامه ریزی مناسب و فعالیت گسترده ای انجام داده اند صورت خواهد گرفت.

وی همچنین از تجلیل مسئولان و اعضای فعال هیئات مذهبی، انجمنهای اسلامی وکانونهای فرهنگی مردمی اسلامی و مداحانی که درایام محرم مراسمی مناسب شئون عزاداری و دور از خرافات و آسیب های عزاداری برپا نموده اند و در نکوداشت ایام دهه مبارک فجر سال گذشته با برنامه ریزی مناسب جهت حضور گسترده مردم نقش آفرینی داشته اند، در روز 14 بهمن خبر داد.

وجود بیش از 6 هزار 600 شهید زن در طول انقلاب و دوران دفاع مقدس

بر اساس این گزارش، دکتر عباس خامه یار رئیس کمیته ایثارگران ستاد مرکزی دهه فجر نیز با اعلام ویژه برنامه های این کمیته در ایام گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی گفت: مشارکت در مراسم «میهمانی لاله ها» و عطر افشانی و غبار رویی و گلباران 17 هزار گلزار مطهر شهدای سراسر کشور و 15 یادمان شهدای گمنام و گلزار شهدای اقلیتهای دینی در روز پنج شنبه 18 بهمن ماه، همچنین مشارکت در برگزاری « نخستین کنگره بین المللی شهدای زن» در روز 13 بهمن در تالار وحدت از عمده ترین برنامه های این کمیته است که در کنار آن فعالیت های جانبی متعددی نیز انجام خواهد گرفت.

رئیس کمیته ایثارگران ستاد مرکزی دهه فجر با اعلام آمار 6 هزار 600 شهید زن در طول انقلاب و دوران دفاع مقدس و بمباران شهری در خصوص میهمانان « نخستین کنگره بین المللی بزرگداشت شهدای زن» خاطر نشان کرد: در این کنگره علاوه بر حضور خانواده شهدای زن شاخص کشور، 30 نفر از خانواده شهدای زن کشورهای اسلامی(مصر، مراکش، افغانستان، عراق، فلسطین، لبنان، بوسنی) همچنین از 150 زن خارجی مقیم ایران دعوت به عمل آمده است.

وی پیرامون برنامه های جانبی «نخستین کنگره بین المللی بزرگداشت شهدای زن» گفت: برگزاری نمایشگاه عکس«ایستاده در باد» به معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت و بعد از آن به مدت یک هفته در موزه شهدا در معرض تماشا قرار می گیرد.

« یادواره 36 هزار شهید دانش آموز» در کردستان/ برگزاری مسابقه ورزشی بانوان جانباز «جام شهدای زن» در چابهار

وی هماهنگی جهت حضور ایثارگران و زندانیان سیاسی قبل از انقلاب برای بیان خاطرات در مدارس، برگزاری یادواره شهدای دوران انقلاب و شهدای ترور در ایام دهه مبارک فجر، برگزاری « یادواره 36 هزار شهید دانش آموز» در 360 مدرسه استان کردستان در رروزهای 9 و 10 بهمن در سنندج و از 13 تا 21 بهمن در سایر مدارس کردستان، تجلیل از «فجر آفرینان عاشورایی» با مشارکت دبیرخانه شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در تالار وحدت، برگزاری مسابقه سراسری «انفجار نور» را از دیگر برنامه های این کمیته در ایام گرامیداشت دهه فجر برشمرد.

دکتر خامه یار با اعلام تجدید میثاق خانواده معظم شاهد، جانبازان و آزادگان و مسئولین با آرمانهای بلند حضرت امام(ره) با حضور در مرقد مطهر ایشان و اهدا تاج گل، از برگزاری مسابقه ورزشی بانوان جانباز «جام شهدای زن» در چابهار از 3 تا 7 بهمن خبر داد.

به گفته رئیس کمیته ایثارگران ستاد مرکزی دهه فجر، تولید و پخش 10 برنامه مستند 30 دقیقه ای بنام «خورشید واره ها» از صدا و سیما در خصوص مبارزات زنان مسلمان و شهیده، برگزاری مراسم تجلیل از پیشکسوتان ورزشکار زن شاهد و ایثارگر در 17 بهمن ماه، برگزاری نمایشگاه آثار کاریکاتوریست معروف جهان عرب خانم "امیه جحی" از کشور فلسطین در گالری فلسطین در ایام دهه فجر، افتتاح 10 پروژه یادمان شهدای مساجد در سطح مناطق تهران از دیگر برنامه های ویژه ایام دهه فجر کمیته ایثارگران خواهد بود.