انجمن سینمای جوان در بخش مسابقه جشنواره فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران اعلام کرد این آثار از سوی هیئت‌های انتخاب بخش مستند و کوتاه جشنواره فیلم فجر برای حضور و رقابت در بخش مسابقه انتخاب شدند.

"چاووش" فرح حنیفه‌نژاد زیبایی از دفتر سینمای جوان مشهد، "بومرنگ" داریوش غریب‌زاده از دفتر سینمای جوان بوشهر، "تنگ خالی ماهی" عاطفه خادم‌الرضا از دفتر سینمای جوان تهران، "راه رفتن روی ریل‌ها" سیدوحید حسینی نامی از دفتر سینمای جوان قم، "روشنان" محسن رمضانزاده از انجمن سینمای جوانان ایران و "گورستان بی‌نام" نصیر درویش‌وند از دفتر سینمای جوان بندرانزلی نمایندگان انجمن سینمای جوان در جشنواره فیلم فجر بیست و ششم هستند.