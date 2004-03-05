كوتاهي انجمن سينماي دفاع مقدس نسبت به رويكرد دوباره فيلمسازان

انجمن سينماي دفاع مقدس از جمله نهادهايي است كه وظيفه حمايت و برنامه ريزي براي ساخت آثار دفاع مقدس را برعهده دارد و موظف به گام برداشتن در جهت حمايت و ترغيب فيلمسازان اين عرصه براي توليد بيشتر است. اما اين انجمن در عمل ثابت كرده است كه نه تنها اقدام موثري در اين زمينه انجام نداده تا شرايط توليد را تسهيل و در نتيجه فيلمسازان را ترغيب به فعاليت بيشتر كند، بلكه از جريان خود جوش و پرتحرك فيلمسازان هم كه اتفاقا" به بخش خصوصي تمايل بيشتري نشان مي دهند تا بخش دولتي، تا حدودي عقب مانده است.

در جشنواره فيلم فجر امسال فيلم هاي سينمايي « اشك سرما »، « مزرعه پدري »، « دوئل »، « تارا و تب توت فرنگي »، « روايت سه گانه »، « خداحافظ رفيق » و « پرده عشق » از ميان حدود 30 فيلم بخش مسابقه به مسايل و موضوع هاي دفاع مقدس پرداختند كه تعداد قابل توجهي در ميان ساير مضامين به شمار مي رود و اگر حدود 5 فيلمي هم كه به بخش مسابقه راه نيافتند را به آثار توليد شده امسال در ژانر دفاع مقدس اضافه كنيم، مشخص مي شود از ميان حدود 70 فيلمي كه در طول سال 82 توليد شده است، نزديك به يك پنجم آثار توليد شده را فيلم هاي عرصه دفاع مقدس به خود اختصاص داده اند. در اين ميان نگاهي بياندازيم به سهم انجمن سينماي دفاع مقدس - به عنوان مركز تخصصي حمايت و توليد اين گونه آثار - در راه توليد فيلم هاي شاخص امسال در اين عرصه، با توجه به رشد كمي و كيفي قابل توجهي كه داشته اند.

« مزرعه پدري » ساخته رسول ملاقلي پور از جمله فيلم هاي پرخرج و بسيار خوش ساخت و تاثير گذار امسال در عرصه دفاع مقدس است كه حدود 30 درصد از هزينه توليد آن به وسيله سازمان صدا و سيما تامين شده است. انجمن سينماي دفاع مقدس فيلمنامه اين اثر را خريداري كرده و براي ساخت آن اقدام هايي در جهت هماهنگي نيروهاي مسلح به خصوص پشتيباني ارتش انجام داده است تا امكانات لازم براي ساخت در اختيار گروه سازنده قرار بگيرد.

« اشك سرما » به كارگرداني عزيزالله حميد نژاد هم يكي از فيلم هاي پر مخاطب جشنواره امسال بود كه توانست نظر سختگيرانه بسياري از منتقدان و نويسندگان سينمايي را به خود جلب كند. اين اثر از جلوه هاي ويژه پرهزينه و مشكل در ارايه برخوردار است. به خصوص اينكه استفاده از جلوه هاي ويژه به كار رفته در اين فيلم براي نخستين بار است كه در ايران به اجرا در مي آيد. اين فيلم هم با سرمايه گذاري 40 درصدي صدا و سيما توليد شده است و به نظر مي رسد انجمن سينماي دفاع مقدس تنها براي در اختيار گرفتن برخي از اداوات نظامي از جمله اسلحه و بي سيم سازندگان فيلم را ياري داده است كه البته اين كمك ها چندان هم نمي تواند به عنوان يك حمايت و پشتيباني جدي به حساب بيايد.

« دوئل » كاري از احمد رضا درويش در راستاي ساير آثار وي است كه اين بار هزينه بسيار سنگيني را به خود اختصاص داده و از ويژگي هاي متفاوتي هم برخوردار است. اما اين فيلم با هزينه هاي دولتي و خصوصي ساخته شده و انجمن سينماي دفاع مقدس در عمل هيچ كمكي به ساخت اين فيلم نكرده است. فيلمي كه پر هزينه ترين اثر سينماي ايران طي چند سال گذشته به شمار مي رود و به پشتيباني بسيار سنگين نظامي نيازمند بوده است.

فيلم « پرده عشق » به كارگرداني جمال شورجه يك اثر سينمايي برگرفته از مجموعه اي تلويزيوني با همين نام است كه تمامي هزينه هاي توليد و ساخت سريال، فيلم و تهيه كپي 35 ميليمتري از روي نسخه ويديويي، به وسيله سازمان صدا و سيما انجام شده و انجمن سينماي دفاع مقدس كمترين نقشي در توليد آن نداشته است.

فيلم هاي سينمايي « تارا و تب توت فرنگي »، « روايت سه گانه » و « خداحافظ رفيق » هم در فهرست آثاري هستند كه انجمن سينماي دفاع مقدس در توليد آنها هيچ نقشي ايفا نكرده است. به خصوص فيلم « روايت سه گانه » كه كارگردان هاي صاحب نامي چون عبدالحسين برزيده و رخشان بني اعتماد را با خود همراه كرده و حاصل مشاركت چند بخش دولتي است كه خود از امكانات لازم براي ساخت اين گونه آثار بهره مي برند و در عمل نيازي به انجمن سينماي دفاع مقدس ندارند.

نكته اي كه بيش از همه در اين بين خود نمايي مي كند اينكه، انجمن سينماي دفاع مقدس با آنكه بخشي از بودجه هاي دولتي را به خود اختصاص مي دهد و بخش عمده اي از امكانات لازم براي ساخت اين گونه آثار را در اختيار دارد كه مهمترين آن شهرك سينمايي دفاع مقدس است، نه تنها از نظر اعطاي تسهيلات مالي به فيلمسازان ( به خصوص جوانترها ) تلاش قابل توجهي را از خود نشان نداده است، بلكه در زمينه هدايت و سياستگذاري براي توليد فيلمنامه هاي اين عرصه هم از كارنامه چندان قابل توجهي بهره مند نيست.

انجمن سينماي دفاع مقدس در حال حاضر تبديل به مركزي شده است كه كارگردان ها فيلمنامه هاي خود را براي آن مي فرستند، به اين اميد كه بتوانند از اين انجمن براي گرفتن امكانات لازم كمك دريافت كنند. اما در عمل به خاطر اشكال هاي مختلفي كه شوراي فيلمنامه از اين آثار مي گيرد، هيچ حاصلي جز سرخوردگي براي فيلمسازان به دست نمي آيد. در اين ميان حضور و حمايت سازمان صدا و سيما در راه ساخت آثار دفاع مقدس قابل تقدير و توجه است. چون سازماني كه در عمل سالها است خود را از عرصه فيلمسازي كنار كشيده و با وجود اينكه در انتخاب كارگردان هاي خود دچار اشتباهاتي مي شود اما در نهايت از ميان چند فيلمي كه در مورد آنها سرمايه گذاري مي كند، مي توان چند آثار شاخص را هم يافت.

در شرايطي كه سينماي ملي ما مدتي است گرفتار توجه افراطي بخش خصوصي به جذب گيشه و استفاده از مضامين و داستاني هاي تكراري شده و بخش دولتي هم به دلايل مختلف از جمله تغيير مكرر مديريت ها و سياست ها و نيز كمبود هميشگي بودجه گرفتار امور خود است، انجمن سينماي دفاع مقدس حداقل كاري كه در شرايط كنوني براي افزايش توليد مي تواند انجام بدهد، ترغيب بخش خصوصي به وسيله ارايه كمك هاي مالي، پشتيباني از بخش هاي جنگي و حتي مشورت و اجراي جلوه هاي ويژه است. همچنين در همين راستا مي تواند اشتياق بخش دولتي را هم با ارايه فيلمنامه هاي شايسته كه نگاهي متفاوت و نو به اين مقوله دارند و نيز ايجاد يك سيستم منسجم و كارآمد، در اين زمينه افزون تر كند تا تحول و رويكرد نويني كه به تازگي ايجاد شده است با شدت بيشتري به راه خود ادامه دهد.