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۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۵۹

مدیر عامل آبفای تهران از ساخت و سازهای خارج از محدوده تهران انتقاد کرد

مدیر عامل آبفای استان تهران ساخت و سازهای خارج از محدوده تهران را باعث در هم ریختگی برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت برای ارائه خدمات شهری مناسب عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آبفای استان تهران ، داوود ملایی در نشست مشترک اعضای شورای شهر تهران و مسئولان آبفای استان تهران با بیان این مطلب اظهار داشت: ضروری است تا پدیده رشد جمعیت و مهاجرت که به دلیل  جاذبه های شهری تهران صورت می گیرد به نحو مناسبی مدیریت شود، زیرا مراکز جمعیتی که در شهر تهران و اطراف آن در نظر گرفته شده است تناسبی با حجم خدمات قابل ارائه  ندارد و این در حالی است که رعایت نکردن حریم شهری در بخشهای شمالی تهران ، موجب تحمیل  هزینه های هنگفتی در زمینه انرژی به منظور انتقال آب شده است.

ملایی همچنین با اشاره به محدودیت شدید منابع آب سطحی و کافی نبودن منابع زیر زمینی، خاطرنشان کرد: بعد مسافت برای انتقال آب از حوضه های آبریز مجاور بسیار پرهزینه است. از سوی دیگر، واقعی نبودن قیمت آب بها موجب شده است شرکت آب و فاضلاب استان تهران بار مالی زیادی را متحمل شود، به گونه ای که روند زیاندهی این شرکت سیر صعودی خود را همچنان ادامه می دهد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در ادامه ضمن اشاره به عوامل تهدید کننده کیفیت آب ، خواستار تسریع دراجرای طرحهای در دست اقدام شد و افزود: بی توجهی به نزدیک کردن زمان خاتمه طرحهای مهم آبرسانی ، باعث ایجاد هزینه های ناشی از فرصت از دست رفته می شود که رقم آنها با توجه به گستردگی طرحها و میزان بالای اعتبارات آن ، قابل توجه است.

 

کد مطلب 626050

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