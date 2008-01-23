  1. اقتصاد
بانک مرکزی خبر داد:

مخالفت مظاهری با درخواست رئیس شورای هماهنگی بانکها

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به نامه رئیس شورای هماهنگی بانکها مبنی بر تامین اعتبار لازم برای اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف اعلام کرد: پرداخت تسهیلات توسط بانکها و بر مبنای منابع و دارایی های موجود هر بانک انجام می شود و در این زمینه نباید از اعتبارات بانک مرکزی صرف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به نامه رئیس شورای هماهنگی بانکها مبنی بر تامین اعتبار لازم برای اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف از جمله بخش حمل و نقل اعلام کرد : پرداخت تسهیلات توسط بانکها و بر مبنای منابع و دارایی های موجود هر بانک و طی بررسی طرح های تولیدی موجه انجام می شود و در این زمینه نباید از اعتبارات بانک مرکزی صرف شود. 

وی تصریح کرد : چنانچه در گذشته بانکها با استفاده از منابع بانک مرکزی اعتبار پرداخت کرده اند ،‌ اولا" اشتباه بوده است ؛ ثانیا "‌ این امر موجب تورم و گرانی در کشور شده و مردم از آن رنج کشیده اند و ثالثا" تصمیم قطعی بانک مرکزی و دولت براین است که روند اشتبـاه یاد شده متوقف شود.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد:‌ بانکها باید نسبت به تامین منابع از طریق جلب سپرده و وصول مطالبات معوق و فروش دارایی های ثابت و سعی بر اصلاح سیستم تشخیص و شناسایی مشتریان خود اقدام کنند.

وی درپایان بر مساعدت بانک مرکزی تاکید کرد و یادآور شد : مجوز ماخوذه از مجلس شورای اسلامی برای پرداخت بدهی های دولت به بانکها و افزایش سرمایة آنها ، قدمی دراین مسیر بوده است که امیدواریم با نهایی شدن مراحل قانونی آن ، بتوانیم از محل مذکور نیز بهره مند شویم.

