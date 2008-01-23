مخالفت مظاهری با درخواست رئیس شورای هماهنگی بانکها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به نامه رئیس شورای هماهنگی بانکها مبنی بر تامین اعتبار لازم برای اعطای تسهیلات در بخشهای مختلف از جمله بخش حمل و نقل اعلام کرد : پرداخت تسهیلات توسط بانکها و بر مبنای منابع و دارایی های موجود هر بانک و طی بررسی طرح های تولیدی موجه انجام می شود و در این زمینه نباید از اعتبارات بانک مرکزی صرف شود.

وی تصریح کرد : چنانچه در گذشته بانکها با استفاده از منابع بانک مرکزی اعتبار پرداخت کرده اند ،‌ اولا" اشتباه بوده است ؛ ثانیا "‌ این امر موجب تورم و گرانی در کشور شده و مردم از آن رنج کشیده اند و ثالثا" تصمیم قطعی بانک مرکزی و دولت براین است که روند اشتبـاه یاد شده متوقف شود.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد:‌ بانکها باید نسبت به تامین منابع از طریق جلب سپرده و وصول مطالبات معوق و فروش دارایی های ثابت و سعی بر اصلاح سیستم تشخیص و شناسایی مشتریان خود اقدام کنند.

وی درپایان بر مساعدت بانک مرکزی تاکید کرد و یادآور شد : مجوز ماخوذه از مجلس شورای اسلامی برای پرداخت بدهی های دولت به بانکها و افزایش سرمایة آنها ، قدمی دراین مسیر بوده است که امیدواریم با نهایی شدن مراحل قانونی آن ، بتوانیم از محل مذکور نیز بهره مند شویم.