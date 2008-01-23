طبابت سنتی ریشه در دین دارد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر قاسمعلی خراسانی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش سراسری دین و دانش پزشکی در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم ساری افزود: بسیاری از یافته‌های علمی ریشه در دین اسلام دارد و فقط باید کمک‌هایی که دین به دانش و دانش به دین می‌کند را بیابیم.

وی بر بررسی تاثیری که علم بر دین در جوامع دانشگاهی دارد تاکید کرد و گفت: معجزات علمی که‌ در قرآن وجود دارد باید به جوامع امروز بشریت عرضه کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین به چند نمونه از طب سنتی از جمله "مصرف دارو هنگامی که قرص ماه کامل است افاقه بیشتری دارد" اشاره و گفت: چاپلوسی در علم وعلم اموزی اشکالی ندارد.

خراسانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مثبت اعلام شدن بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در روستای درزی نقیب بابلسر افزود: با اقدامات پیشگیرانه توسط دامپزشکی و بهداشت مازندران خوشبختانه تاکنون هیچ گونه تلفات انسانی گزارش نشده است.

وی درباره امکان عمل جراحی زیبایی و بینی از سوی جراحان عمومی اظهار داشت: از لحاظ قانونی دانشگاه علوم پزشکی نمی تواند جلوی این جراحی را توسط متخصصان جراحی عمومی بگیرد.

اسلام، رفتارهای جنسی و عوامل خطر سرطان دهانه‌رحم، نقش علما و اطبا طبرستان در پیشرفت علوم پزشکی دوره اسلامی، توجه بین‌المللی به نقش محققین اسلامی در پیشرفت علوم پزشکی، تاریخچه بیمارستان‌های صدر اسلام ، ختنه‌درادیان اسلام،حایگاه اخلاق و اعتقادات اسلامی در تحقیقات پزشکی، جایگاه پزشکی و پزشکان مسلمان در جهانی شدن اخلاق پزشکی و دفاعیه ژنتیکی و چالش های اخلاقی آن از جمله مقالات ارایه شده در این همایش دو روزه است.

در این همایش دو روزه ‪ ۲۲‬مقاله به صورت سخنرانی و ‪ ۵۱‬مقاله به صورت پوستر ارائه می‌شود.