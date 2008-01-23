به گزارش خبرگزاری مهر، چندی نیست که قرن بیستم به پایان رسیده و هزاره سوم آغاز شده است. بشر در طی این قرن پرماجرا، حوادث فراوان و شگفتی را به چشم دیده و از سر گذرانده است.
این کتاب به مهمترین حوادث این قرن مانند دو جنگ جهانی، چندین جنگ منطقه ای، میلیونها کشته و تعداد بیش تری مجروح و معلول، چند انقلاب سرنوشتساز (و پس از گذشت سالهای کم و زیاد، شکست آنها)، فروپاشی نظامهای کمونیستی اروپای شرقی و مهمترینشان اتحاد شوروی اشاره دارد.
همچنین نابودی رژیم نژادپرست افریقای جنوبی و حذف نظام آپارتاید، امضای توافقنامههای اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین در سالهای 1993 و 1995، وقوع انقلاب اسلامی در ایران، و اتفاقهای دیگر، از نقاط عطف این قرن به شمار می آیند.
در این کتاب مضامین فوق به بحث گذاشته میشوند.
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