به گزارش خبرگزاری مهر، چندی‌ نیست‌ که‌ قرن‌ بیستم‌ به‌ پایان‌ رسیده‌ و هزاره‌ سوم‌ آغاز شده‌ است‌. بشر در طی‌ این‌ قرن‌ پرماجرا، حوادث‌ فراوان‌ و شگفتی‌ را به‌ چشم‌ دیده‌ و از سر گذرانده‌ است‌.

این کتاب به مهمترین حوادث این قرن مانند دو جنگ‌ جهانی‌، چندین‌ جنگ‌ منطقه ‌ای‌، میلیون‌ها کشته‌ و تعداد بیش ‌تری‌ مجروح‌ و معلول‌، چند انقلاب‌ سرنوشت‌ساز (و پس‌ از گذشت‌ سال‌های‌ کم‌ و زیاد، شکست‌ آن‌ها)، فروپاشی‌ نظام‌های‌ کمونیستی‌ اروپای‌ شرقی‌ و مهم‌ترینشان‌ اتحاد شوروی‌ اشاره دارد.

همچنین نابودی‌ رژیم‌ نژادپرست‌ افریقای‌ جنوبی‌ و حذف‌ نظام‌ آپارتاید، امضای‌ توافقنامه‌های‌ اسرائیل‌ و سازمان‌ آزادیبخش‌ فلسطین‌ در سال‌های‌ 1993 و 1995، وقوع‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در ایران‌، و اتفاقهای‌ دیگر، از نقاط‌ عطف‌ این‌ قرن‌ به‌ شمار می ‌آیند.

در این کتاب مضامین فوق به بحث گذاشته می‌شوند.