  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۵:۳۲

"جهان در قرن بیستم" تجدید چاپ می‌شود

کتاب "جهان در قرن بیستم" تألیف کارتر و. فیندلی و جان م. راثنی با ترجمه بهرام معلمی از سوی انتشارات ققنوس تجدید چاپ می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چندی‌ نیست‌ که‌ قرن‌ بیستم‌ به‌ پایان‌ رسیده‌ و هزاره‌ سوم‌ آغاز شده‌ است‌. بشر در طی‌ این‌ قرن‌ پرماجرا، حوادث‌ فراوان‌ و شگفتی‌ را به‌ چشم‌ دیده‌ و از سر گذرانده‌ است‌.

این کتاب به مهمترین حوادث این قرن مانند دو جنگ‌ جهانی‌، چندین‌ جنگ‌ منطقه ‌ای‌، میلیون‌ها کشته‌ و تعداد بیش ‌تری‌ مجروح‌ و معلول‌، چند انقلاب‌ سرنوشت‌ساز (و پس‌ از گذشت‌ سال‌های‌ کم‌ و زیاد، شکست‌ آن‌ها)، فروپاشی‌ نظام‌های‌ کمونیستی‌ اروپای‌ شرقی‌ و مهم‌ترینشان‌ اتحاد شوروی‌ اشاره دارد.

همچنین نابودی‌ رژیم‌ نژادپرست‌ افریقای‌ جنوبی‌ و حذف‌ نظام‌ آپارتاید، امضای‌ توافقنامه‌های‌ اسرائیل‌ و سازمان‌ آزادیبخش‌ فلسطین‌ در سال‌های‌ 1993 و 1995، وقوع‌ انقلاب‌ اسلامی‌ در ایران‌، و اتفاقهای‌ دیگر، از نقاط‌ عطف‌ این‌ قرن‌ به‌ شمار می ‌آیند.

در این کتاب مضامین فوق به بحث گذاشته می‌شوند.

کد مطلب 626082

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها