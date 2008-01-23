28 واحد صنعتی مازندران به تصفیه خانه فاضلاب مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت ظهر چهارشنبه در همایش واحدهای صنعتی و خدماتی سبز که به مناسبت هفته هوای پاک با همکاری صنایع بزرگ مازندران در مجتمع رفاهی نفت محمود آباد برگزار شد، افزود: 34 واحد نیز سیستم خود را بهینه سازی و اصلاح و 23 واحد دیگر نیز در حال نصب و راه اندازی تصفیه خانه های فاضلاب هستند.

وی با اشاره به اینکه هدف دستگاه محیط زیست از سالم سازی فضای صنعتی اخذ جریمه نیست، یادآور شد: به زودی انجمن زیست محیطی واحدهای صنعتی در مازندران تاسیس می شود.



استاندار مازندران تصریح کرد: با همکاری اداره کل محیط زیست و دستگاه های اجرایی مرتبط طی سال های اخیر مازندران سبزتر شده است.

شفقت خود اظهاری بخش صنایع مازندران را گامی در جهت زیست سالم برشمرد و اضافه کرد: تاکنون با هدف بهینه سازی واحدهای صنعتی پنج واحد صنعتی در مازندران مجهز به سیستم آنلاین شدند.

مدیرکل حفاظت ازمحیط زیست مازندران نیز در این همایش از جنگل های استان به عنوان یک میراث جهانی نام برد و بیان کرد: روزانه این جنگل ها 5/2 تن اکسیژن برای 105 میلیون نفر جمعیت را تولید و تامین می کنند.

رسول علی اشرفی پور گفت: فضای سبز برای سالم سازی محیط زیست بسیار مهم محسوب می شود ولی متاسفانه مازندران در این بخش با استانداردهای ملی فاصله زیادی دارد.

وی با اشاره به اینکه مسائل زیست محیطی فقط به محیط زیست تعلق ندارد اظهار داشت: سالم سازی محیط زندگی موضوعی مشارکتی است و برای این عمل باید شعار مصرف بهینه و جامعه سالم را الگو قرار دهیم.