به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی در حاشیه جلسه هئیت وزیران در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: مراجع استعلامی تقریبا به خاطر تعداد زیاد کاندیداها تا در آخرین زمانی که داشتند، پاسخها را دادند، که عملا زمان بررسی صلاحیتها توسط هیئت اجرایی کوتاه شد و کار را برای رسیدگی مشکل کرد.
پورمحمدی با بیان اینکه برگه عدم احراز صلاحیت به معنای عدم صلاحیت نیست، گفت: البته مراجع چهارگانه تعدادی را صریحا و مستند به مواد قانونی رد کرده اند که در این موارد هیئتهای اجرایی راحت تر اظهارنظر کرده اند، اما برخی گزارشهای ارائه شده صرفا خبر و اطلاع بوده و هنوز به بررسی نهایی یا صدور رای نهایی توسط محاکم منجر نشده است؛ به همین دلیل برخی هیئتهای اجرایی نتوانستند صلاحیت برخی داوطلبان را احراز کنند.
وی با تاکید براینکه هیئتهای نظارت تمامی موارد را با دقت بررسی کنند تا حق کسی ضایع نشود اظهار داشت: از همه داوطلبانی که به هر دلیل صلاحیتشان احراز نشده یا رد شده اند، اگر شکایتی دارند میخواهیم مدارکی را که در تایید آنها موثر است، برای تجدید نظر بیاورند.چون برای هیئتهای اجرایی مهلت بررسی صلاحیتها کم بوده، شاید دقت کافی نبوده است، ما از مجلس هم خواسته بودیم این وقت را افزایش دهد که مجلس این پیشنهاد را تصویب نکرد.
وی درباره ملاکهای بررسی صلاحیتها نیز گفت: ملاکهای ما روشن و ماده 28 قانون است که بر اساس نامزدها باید به قانون اساسی، اسلام ، رهبری و اصول حاکم بر کشور پایبند باشند، حال اگر کسی از دولت و یا بنده انتقاد دارد و سیاست بنده را قبول ندارد، دلیل عدم صلاحیت من نیست، بنده امیدوارم با دقت هیئتهای نظارت اگر کسی در مواردی مورد تایید است، تایید شود.
پورمحمدی درباره اینکه تا چه زمانی برای رسیدگیها فرصت هست نیز گفت: 4 روز مهلت شکایت از امروز شروع شده است و دورهی بعد میتوانند به هیئت نظارت استان و پس از آن به هیئت مرکزی و در نهایت به شورای نگهبان شکایت کنند.
وزیر کشور در بخش دیگر سخنانش درباره اقدام دولت برای مقابله با آنچه فضاسازیهای اخیر نسبت به عدم احراز صلاحیتها خوانده شد گفت: اقدامات عملی ما بهترین گواه است.در حال حاضر اکثر داوطلبان مورد تایید قرار گرفتهاند و ما با این وجود فکر میکنیم شهروندان برایشان مشکل است از این تعداد زیاد داوطلبان چگونه انتخاب کنند ؛ در تهران نیز حدود هزار نفر تایید شدهاند.
پور محمدی خاطر نشان کرد: شاید بر اساس برخی گزارشهایی که به صورت تایید نشده به دست هیئتهای اجرایی رسیده صلاحیت کسی احراز نشده باشد که این موارد در بررسیهای بعدی رسیدگی میشود.
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