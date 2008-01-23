هفت میلیارد ریال وجه نقد به عنوان نذری به حسینه اعظم زنجان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمدجواد غم ‌پرور بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران جمع کل وجوهات جمع آوری شده توسط عزاداران حسینی به حسینیه اعظم زنجان را در بخش نذورات نقدی و فروش گوسفندان زنده، هفت میلیارد و 547 میلیون و 835 هزار ریال عنوان کرد و افزود: این نذورات شامل، نذورات نقدی دفتر، نذورات نقدی مسیر دسته عزادای و نذورات نقدی پول سه هزار 876 راس گوسفند که با احتساب این رقم مبالغ جمع آوری شده به ترتیب 780 میلیون و 609 هزار ریال، 912 میلیون و 795 هزار ریال و دو میلیارد و 332 میلیون و 586 هزار ریال وجه نقد است.

غم‌پرور جمع کل گوسفندان اهدایی به این دسته عزاداری را 11هزار و 316 راس گوسفند عنوان و خاطرنشان کرد: گوسفندان ذبح شده این دسته عزاداری یک هزار و637 راس و گوسفندان زنده نذری نیز پنج هزار و 803 راس گوسفند است.

عضو هیئت امنای مسجد حسینیه‌ اعظم زنجان در ادامه از اتمام کار بسته بندی گوشت های قربانی ذبح شده در طول مسیر دسته عزاداری خبر داد و افزود: امسال توزیع بیش از 30 هزار قبض تبرک گوشت قربانی توسط هفت اکیپ هشت نفری و در طی شش روز به بخش های مختلفی تقسیم شده و توزیع گوشت نیز طبق سنوات گذشته به مناطق مختلف تقسیم بندی انجام می شود.

غم‌پرور همچنین با عنوان این که 30 هزار قبض تبرک گوشت قربانی توسط هفت اکیپ در طی شش روز در مناطق مختلف شهر زنجان توزیع می شود، گفت: پس از بسته بندی گوشت قربانی‌های ذبح شده در طول مسیر دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان، این قبوض در محله‌های شهرک آزادگان، شهرک کارمندان، شهرک امیرکبیر، کوی لاله، اراضی ثبت، مصلی، پایین کوه، زیباشهر، کوی دانشگاه، منظریه و اسلام آباد توزیع می شود.

وی یادآورشد: امسال علی رغم درخواست ادارات، ارگان‌ها و هیئات مذهبی جهت دریافت قبض گوشت به دلیل موازی کاری در توزیع و بازتاب منفی آن، این امر صورت نگرفت تا گوشت قربانی تنها بین اقشار مختلف مردم تقسیم شود.