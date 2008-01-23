  1. بین الملل
  2. سایر
۳ بهمن ۱۳۸۶، ۱۶:۱۸

برای بازگشایی گذرگاهها؛

هنیه آمادگی خود را برای نشست با مسئولان تشکیلات خودگردان و مصر ابراز داشت

هنیه آمادگی خود را برای نشست با مسئولان تشکیلات خودگردان و مصر ابراز داشت

نخست وزیر منتخب فلسطین امروز آمادگی خود را برای نشست فوری با مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین و مسئولان مصری به منظور ایجاد تدابیری جهت بازگشایی گذرگاههای نوار غزه براساس اصول ثابت و شراکت ملی ابراز داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اسماعیل هنیه درسخنانی تلویزیونی گت: ما آماده برگزار نشستی فوری با برادران مصری و برادران در شهر رام الله برای وضع تدابیری به منظور باگشایی گذرگاه رفح و سایر گذرگاهها براساس اصول و مبانی ثابت و شراکت ملی هستیم.

همزمان با دور تازه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کرانه باختری رود اردن که تاکنون به شهادت بیش از 60 فلسطینی و زخمی شدن دهها نفر دیگر منجر شده است، وزیر جنگ این رژیم پنجشنبه شب دستور بسته شدن تمام گذرگاههای مرزی نوارغزه با مناطق اشغالی 1948 را صادر کرد که این مسئله باعث جلوگیری از ورود فرآورده های سوختی، کالاهای اساسی و دارو به این منطقه شد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دوشنبه شب اجازه ورود مقادیر محدودی سوخت به غزه را داد.

کد مطلب 626125

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها