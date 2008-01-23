هنیه آمادگی خود را برای نشست با مسئولان تشکیلات خودگردان و مصر ابراز داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اسماعیل هنیه درسخنانی تلویزیونی گت: ما آماده برگزار نشستی فوری با برادران مصری و برادران در شهر رام الله برای وضع تدابیری به منظور باگشایی گذرگاه رفح و سایر گذرگاهها براساس اصول و مبانی ثابت و شراکت ملی هستیم.

همزمان با دور تازه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کرانه باختری رود اردن که تاکنون به شهادت بیش از 60 فلسطینی و زخمی شدن دهها نفر دیگر منجر شده است، وزیر جنگ این رژیم پنجشنبه شب دستور بسته شدن تمام گذرگاههای مرزی نوارغزه با مناطق اشغالی 1948 را صادر کرد که این مسئله باعث جلوگیری از ورود فرآورده های سوختی، کالاهای اساسی و دارو به این منطقه شد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دوشنبه شب اجازه ورود مقادیر محدودی سوخت به غزه را داد.