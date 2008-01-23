خودروسازان به صادرات بپردازند/ رشد صنعت خودروسازی شتاب می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان عصر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل گروه صنعتی سایپا با بیان اینکه صنعت خودروسازی نقش مهمی در رشد صنعت دارد، گفت: این صنعت دارای گردش مالی بسیار بالا بوده و سرمایه گذاری های کلانی نیز طی چند سال اخیر دراین بخش انجام شده است اما به هر حال دولت و اقتصاد کشور انتظار ویژه ای از این بخش دارد.

وزیر صنایع و معادن افزود: منابع بسیار زیادی برای اعتلای صنعت خودروسازی صرف شده و طبیعتا مردم باید روز به روز شاهد شکوفایی این صنعت و رشد اقتصادی آن باشند.

به گفته وی در حال حاضر صنعت خودروی ایران به لحاظ کمیت و کیفیت وضعیت مطلوبی دارد ولی همچنان جا برای رشد و تعالی زیادی دارد که امید می رود بر اساس پیش بینی های انجام شده و طی برنامه های اجرایی و کاربردی به این مراحل دست یابیم.

محرابیان اظهار داشت: شورایی به عنوان شورای سیاست گذاری صنعت خودرو در وزارت صنایع و معادن کار خود را آغاز کرده که ایران خودرو، سایپا و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و کارشناسان خبره صنعت خودرو سازی عضو آن هستند.

وی ابراز امیدواری کرد که با شروع به کار این شورا روند رشد صنعت خودرو سازی وضعیت صعودی به خود گیرد و انتظارات جامعه صنعتی را برآورده کند.

وزیر صنایع و معادن خاطر نشان کرد: پرداختن به موضوع صادرات به عنوان یک وظیفه مهم و مورد توجه باید در دستور کار سایپا قرار گیرد و این گروه خودروسازی بتواند بازار خود را توسعه دهد، این در حالی است که قطعا سیاست گذاری برای خودروسازان به عنوان یک تکلیف تبیین شده که باید به صادرات بپردازند.

محرابیان تاکید کرد: برای حضور در بسیاری از بازارهای خارجی باید سازوکار لازم را اتخاذ کرده و خود را به تکنولوژی و روشهای ساخت مدرن تر و بهره وری بیشتر مجهز کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: صنعت خودرو بتواند وارد بازارهای جدید شود. به گفته محرابیان صنعت خودروسازی یک لوکوموتیو است که می تواند 56 زیر مجموعه وابسته به خود را حرکت دهد، این در حالی است که در وضعیت فعلی اقتصاد کشور انتظارات به گونه ای است که می توانیم سرعت این لوکوموتیو را افزایش دهیم.