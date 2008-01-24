ابومسلم مستحق پیروزی بود / این برد سرآغاز موفقیت آینده تیم است

ناصر شفق در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص دیدار این تیم با ابومسلم مشهد ضمن بیان مطلب فوق افزود: با اینکه در ایران نیستم اما درطول مسابقه بارها با مسئولان تیم در تماس بودم و لحظه به لحظه نتیجه مسابقه را دنبال می کردم.

وی ادامه داد: آنطور که به من انتقال داده شده است صباباتری در نیمه اول مسابقه بهتر از ما بازی کرد اما در نیمه دوم ابومسلم عملکرد بهتری داشت و توانست با حفظ گل برتری، 3 امتیاز حساس این دیدار را بدست آورد.

مدیرعامل باشگاه ابومسلم تاکید کرد: با درایت مظلومی، حضور نامجو مطلق وجانداری در کادرفنی و جذب ریکاردو تکسیه را، تیم انسجام بسیار خوبی بدست آورده و مطمئنا این روند رو به رشد در مسابقات بعدی ادامه خواهد داشت.

شفق در پایان گفت: این برد سر آغاز موفقیت تیم در مسابقات آینده لیگ برتر خواهد بود و امیدواریم که با هدایت مظلومی و عملکرد خوب بازیکنان ابومسلم در پایان فصل بین تیم های بالانشین لیگ برتر قرار بگیریم.