ماهشهری ها مراقب رفتار خود باشند/ میزبانی غرب آسیا را از آنها می گیریم

محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر به محرومیت تیم پتروشیمی بندرامام از انجام اولین بازی خانگی به دلیل رفتار ناشایست طرفداران این تیم در دیدار مقابل صباباتری تهران اشاره کرد و اظهارداشت: این حداقل مجازاتی بود که کمیته انضباطی برای این تیم درنظرگرفت، اما در صورت تکرار چنین حرکاتی قطعا برخورد شدیدتری با این تیم و خاطیان خواهیم داشت.

وی با اشاره به میزبانی ماهشهر برای برگزاری دهمین دوره رقابت های بسکتبال باشگاه های غرب آسیا تصریح کرد: مسئولان بسکتبال ماهشهر و به خصوص تیم پتروشیمی باید نهایت دقت خود را در انجام بازی های خانگی که در قالب مرحله پلی اف مسابقات لیگ برتر در پیش دارند لحاظ کنند تا مانع تغییر نظر فدراسیون در این میزبانی شوند.

رئیس فدراسیون بسکتبال مخالفت جدی خود را با هر گونه حرکت غیر ورزشی و دور از شان در جریان برگزاری بازی ها بیان کرد و گفت: مسئولان بسکتبال هر شهر و هر تیم مسئول تامین امنیت جسمی و روحی و روانی تیم های مهمان هستند. اگر مسئولان بسکتبال ماهشهر بتوانند دراین زمینه استانداردهای لازم را رعایت کنند طبق برنامه از پیش اعلام شده رقابت های قهرمانی باشگاههای غرب آسیا رادراین شهر برگزار می کنیم درغیراین صورت میزبانی را به شهر دیگری واگذار می کنیم.

مشحون خاطرنشان کرد: بخش بزرگی از اعتبار بسکتبال ایران از میزبانی های بدون نقص تامین می شود پس به هیچ وجه اجازه نمی دهیم دراین زمینه خللی به اعتبار ما وارد شود.

دهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا از 19 اسفند آغاز می شود. این دوره از پیکارهای باشگاه های غرب آسیا با شرکت 10 تیم از کشورهای ایران، اردن، سوریه، لبنان (2 تیم)، عراق و عمان ( یک تیم) برگزار می شود.