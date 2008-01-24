امروز در تاریخ

اشغال نظامی فرودگاه مهر آباد به دستور بختیار :



پس از آن که اعلام شد امام خمینی از پاریس به وطن برمی گردد ، درچنین روزی درسال 1357 ه ش ارتش به دستور بختیار نخست وزیر وقت فرودگاه مهرآباد تهران را بست و باندهای فرودگاه را با تانک ها وسربازان اشغال کرد تا از ورود حضرت امام خمینی (ره) به وطن جلوگیری به عمل آورد . او اعلام کرده بود تمامی پروازها تا صبح روز هشتم بهمن لغوشده است . دراین روز و روز بعد برخی از طرفداران دولت بختیار که از وابستگان رژیم و ساواکی ها بودند در حمایت ازوی تظاهرات کردند اما جمیع انقلابیون با راه اندازی تظاهرات گسترده درمخالفت با بختیار این گونه تحرکات مذبوحانه را پاسخ گفتند .



انقلابیون در تظاهرات تهدید کردند اگر بختیار مانع از بازگشت رهبر انقلاب به کشور شود به مبارزه مسلحانه روی می آورند. امام نیزاعلام کردند در وقت مناسب به هر شکلی که باشد به ایران باز خواهند گشت. مردم همه روزه با تظاهرات اعلام می کردند خواستار حضور سریع حضرت امام خمینی در آغوش ملت ایران هستند. پس از این خروش مردمی نهایتا بختیار شکست خورد و سرانجام پس از چند روز رادیو تهران اعلام کرد که فرودگاه بین المللی تهران بازگشایی شده است .



درخواست استعفای بختیار :

در همین روز در سال 1357 بسیاری از روحانیان با انتقاد از عملکرد نابخردانه بختیار پس از به قدرت رسیدنش ، خواستار استعفای بی قید و شرط او شدند اما بختیار پیشنهاد کرد که اگر امام خمینی در پاریس بماند سلطنت را به همه پرسی می گذارد و پس از آن استعفا خواهد کرد که البته چنین امری هرگز محقق نشد .



تظاهرات بزرگ ملی گرایان :

در چنین روزی در سال 1357ه ش ، در یک تظاهرات گسترده با حضور هزاران نفر در میدان بهارستان تهران ، اعضای جمعیت های ملی گرا ضمن اعلام وفاداری خود به قانون اساسی سلطنتی و ابراز تنفر از شاه و حکومت شاهنشاهی ، عملکرد دولت بختیار را محکوم کردند . مهندس بازرگان و سنجابی رهبران نهضت آزادی و جبهه ملی در این راهپیمایی اعلام کردند که چنانچه ورود حضرت امام خمینی به وطن مشکل تر گردد بی شک دامنه خشونت ها دامان دولت بختیار را نیز خواهد گرفت .



پایان اعتصاب کارکنان پست و مخابرات :

در این روز در سال 1357 کارکنان پست و مخابرات به اعتصاب چندین روزه خود پایان دادند. کمیته تنظیم اعتصابات که از طرف نیروهای انقلابی تشکیل شده بود، چندی پیش تصمیم گرفته بود به دلیل اختلال در امور مخابراتی و پستی مردم ، کارکنان این بخش فعالیت خود را از سر گیرند .



سران حزب توده به اعدام محکوم شدند :

در چنین روزی در سال 1344 میلادی دادگاه نظامی یک تهران برای سیزده تن از اعضای حزب توده احکام غیابی صادر و آنان را به مرگ محکوم کرد . اسامی افرادی چون احسان طبری ، غلامحسین فروتن و محمود بقراطی در این فهرست بود.

تاسیس موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی در تهران :

در چنین روزی در سال 1345 ه ش موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی در تهران آغاز به کارکرد . این موسسه با هدف انجام تحقیقات علمی بر روی موضوعاتی چون بزه، بزهکار، بزه دیده شروع به کار کرد و در این زمینه با چاپ مقالات مختلف و همچنین برگزاری نشست ها و کنگره های علمی ، گام مهمی را در حوزه شناخت وضعیت روانی مجرمین و همچنین موقعیت های مختلف بزهکار به منظور تقنین بهینه در حوزه قانونگذاری جزایی برداشت. جرم شناسی یکی از شاخه های اصلی علم حقوق است که در آن به بزه ، بزهکاری ، بزهکار و کیفر پرداخته می شود. همچنین در حقوق جزا اصول حاکم بر مجازات ها و قوانین جزایی بررسی می شود. قانون مجازات عمومی ایران قبل از انقلاب اسلامی بر اساس نظریه های مطروحه از سوی همین موسسه در اختیار قانونگذار گذاشته شد و چنین بود که قانون مجازات عمومی ایران بر اساس اندیشه های مکتب دفاع اجتماعی نوین مارک آنسل شکل گرفت . قانون مجازات اسلامی پس از انقلاب اسلامی بر اساس اندیشه های ناب اسلامی و همچنین آخرین رهیافت های جزایی تنظیم شده است .

پیمان مودت و دوستی :

در چنین روزی در سال 1310 هجری شمسی میان دو کشور ایران و ترکیه معاهده تحدید حدود و سرحدات میان دو کشور به امضا رسید .



تشکیل رسته های نظامی در ارتش ایران :

درچنین روزی در سال 1815 میلادی عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه قاجار، براساس ارتش های کشورهای پیشرفته رسته های تخصصی در ارتش ایران بوجود آورد وبه این طریق در جهت تخصصی تر شدن امور نظامی در ایران گام مهمی برداشت. رسته هایی که امروزه در ارتش وجود دارد از جمله زرهی، پیاده، آجودانی، توپخانه، پدافند، قضایی و... یادگار دوران عباس میرزا است.



فرمان ادامه جنگ :

در چنین روزی در سال 1943 میلادی هیتلر از سربازان و افسران خود به جد خواست در برابر شوروی مقاومت کنند و در برابر متفقین تسلیم نشوند .



نخستین هواپیمای دست ساز :

در چنین روزی در سال 1908 میلادی ، هانری فارمن مخترع فرانسوی با یک هواپیمای ساخت خود هشت کیلومتر را بر فراز پاریس پرواز کرد . این فعالیت وی نخستین پرواز بلنددمدت انسان بود .



درگذشت چرچیل :

در چنین روزی در سال 1965 وینستون چرچیل نخست وزیر انگلستان درگذشت. او از بزرگترین رجال سیاسی انگلستان بود. چرچیل در سی ام نوامبر 1874 میلادی در انگلستان به دنیا آمد وی پس از طی تحصیلات مقدماتی وارد دانشکده نظام شد و در آنجا به تحصیل پرداخت . چرچیل در جنگ جهانی دوم و در بحرانی ترین اوضاع انگلستان در سمت نخست وزیری این کشور ایفای وظیفه کرد. وی فردی ادیب نیز بود و در دوران زندگی خود آثار چندی به رشته تحریر در آورد و به همین دلیل نیز جایزه نوبل ادبی را در سال 1953 میلادی از آن خود کرد. جنگ رودخانه، مسافرت آفریقایی من، بحران جهان، تاریخ مردم انگلیسی زبان، معاصران بزرگ، جنگ جهانی دوم، ، پیروزی و تراژدی، بحرانی جهانی، تاریخ جنگ جهانی دوم و اتحاد بزرگ و محور سرنوشت از جمله معروف ترین آثار اویند .



حفر نخستین چاه نفت :

درچنین روزی در سال 1860 میلادی نخستین چاه نفت به دست آدرین لورنتین حفر شد . نخستین چاه در ایالت پنسیلوانیای آمریکا حفر گردید .



تشکیل کشور رومانی :

درچنین روزی در سال 1895 میلادی با پیوستن ایالات مولداوی و والاکیا به یکدیگرکشور رومانی شکل گرفت . الکساندرا کوزا به حکومت این دو ایالت رسید .



معاهده بردا :

درچنین روزی درسال 1667 معاهده "بردا" میان دو کشورانگلستان و هلند به امضا رسید. این معاهده درباره واگذاری مستعمرات هلند به انگلستان بود .



تغییر نام شهر سن پترزبورگ :

درچنین روزی درسال 1924 میلادی برغم وصیتنامه لنین ، سه روز پس از فوت او ، شهر سن پترز بورگ را به لنینگراد تغییر نام دادند .



تولد پابلیوس ای هادریانوس :

درچنین روزی درسال 76 میلادی چهاردهمین امپراطور روم دیده به جهان گشود . وی بین سالهای 117 تا 138 میلادی بر این کشور حکومت کرد .



تولد پیر دو بومارشه :

درچنین روزی در سال 1732 میلادی بومارشه نمایشنامه نویس فرانسوی به دنیا آمد. "درخت سویل" عنوان مهمترین اثر اوست .



تولد ادیت وارتون :

در چنین روزی در سال 1862 میلادی وارتون نویسنده برجسته آمریکایی متولد شد. "عصر بی گناهی" عنوان مهمترین اثر اوست .



درگذشت کالیگولا :

درچنین روزی در سال 41 میلادی کالیگولا امپراطور روم اعدام شد. وی بین سالهای 37 تا 41 میلادی بر این کشور حکومت می کرد . وی را یکی از قسی القلب ترین امپراطوران روم دانسته اند .



انتخاب کورونیوس به امپراطوری :

درچنین روزی در سال 1458 میلادی ماتیاس کورونیوس به عنوان پادشاه مجارستان کنونی ( هانگاری ) انتخاب شد .



ساختار مدنی در روسیه :

درچنین روزی درسال 1722 میلادی پطر کبیر سیستم مدنی و شهری را در کشور روسیه به مرحله اجرا نهاد .



توقف نگارش کتاب کافکا :

درچنین روزی درسال 1913 میلادی فرانتس کافکا کاربرروی کتاب "آمریکا" را متوقف کرد. این کتاب هرگز چاپ نشد .



ممنوعیت احزاب غیر فاشیستی :

در چنین روزی درسال 1924 میلادی دیکتاتوری فاشیستی موسولینی هرنوع تحرک سیاسی و تشکیل گروه سیاسی غیر از فاشیسم را ممنوع کرد .



زلزله شدید در شیلی :

در چنین روزی در سال 1939 بر اثر زلزله ای شدید در کشور شیلی بیش از سی هزار نفر جان خود را از دست دادند .



تسخیر منطقه نتونو :

در چنین روزی در سال 1944 میلادی نیروهای متفقین منطقه نتونو را در ایتالیا به تسخیر خویش در آوردند .



نخستین فوزیون :

در چنین روزی در سال 1958میلادی بر اثر آزمایش های مختلف هسته اتم شکافته شد. پس از گرم شدن دو اتم و بالارفتن دمای آن تا صد میلیون در جه سانتیگراد و ترکیب دو اتم سبک با یکدیگر برای خلق اتم سنگین تر نخستین فوزیون انسان ساز شکل گرفت . این عمل هر ثانیه در خورشید انجام می پذیرد. در خورشید اتم های هیدروژن پیوند می خورند و تبدیل می شوند به دوتریوم(ایزوتوپی از آن+یک ذره پوزیترون+ یک ذره نوترینو.) دومین واکنش: ترکیب دوتریوم با یک ئیدروژن و تشکیل یک ذره گاما و یک ایزوتوپ هلیم سومین واکنش: ترکیب دو ایزوتوپ حاصله هلیم و تبدیل آن به یک اتم هلیوم و اتم ئیدروژن .



قیام علیه دوگل :

در چنین روزی در سال 1960 میلادی مردم الجزایر علیه رییس جمهور فرانسه مارشال دوگل قیام کردند .



دولت اضطراری در اسپانیا :

در چنین روزی در سال 1969 میلادی ژنرال فرانکو، دیکتاتور اسپانیا تشکیل دولت اضطراری را اعلام کرد .

تولد فردریک کبیر :

فرد ریک کبیر پادشاه پروس در چنین روزی در سال 1712 میلادی به دنیا آمد .



تولد نیل بوهر :

در چنین روزی نیل بوهر فیزیکدان دانمارکی به دنیا آمد. وی در سال 1922 برنده جایزه نوبل در رشته فیزیک شد. او در بیستم نوامبر 1962 در گذشت .



کنفرانس جنگ :

در چنین روزی در سال 1943 میلادی تئودور روزولت رییس جمهور آمریکا و وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا کنفرانس جنگی را در کازابلانکای مراکش تشکیل دادند .



نخستین سفینه ژاپن :

در چنین روزی در سال 1976 میلادی ژاپن نخستین سفینه فضایی خود را به سوی کره ماه فرستاد . بر این اساس یک ماهواره کوچک در مسیر ماه قرار گرفت .



کناره گیری اولکسی از قدرت :

در چنین روزی در سال 1996 میلادی یوزف اولکسی نخست وزیر لهستان از قدرت کناره گیری کرد. پیشتر به او اتهام جاسوسی برای شوروی زده شده بود .



تولد کریستیان وولف :

کریستیان فون وولف فیلسوف بزرگ آلمانی در چنین روزی در سال 1679 دیده به جهان گشود .