کشته و زخمی شدن 97 عراقی/ بازداشت 192 مظنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مسئول پلیس شهر کرکوک در شمال عراق گفت که در نتیجه انفجار خودروی بمب گذاری شده در بازاری در مرکز شهرک الدبس در 50 کیلومتری شمال غربی کرکوک، پنج نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند.



درهمین حال، منابع امنیتی و پزشکی عراق گفتند که افراد مسلح امروز با تیراندازی به گشتی پیاده ارتش عراق در مرکز بغداد سه سرباز را کشته و دو نفر دیگر را زخمی کردند.



قاسم عطا سخنگوی طرح امنیتی بغداد موسوم به "حاکمیت قانون" نیز گفت که در نیمه اول ماه ژانویه 30 تروریست کشته و 192 فرد مورد پیگرد در سراسر عراق بازداشت شده اند.



پلیس عراق همچنین اعلام کرد که براثر انفجار امروز یک ساختمان بمب گذاری شده در مرکز شهر موصل در شمال عراق هفت نفر کشته و بیش از 70 نفر دیگر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند.