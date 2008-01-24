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۴ بهمن ۱۳۸۶، ۸:۵۴

سومین شماره ماهنامه "کتاب ماه فلسفه" منتشر شد

سومین شماره ماهنامه "کتاب ماه فلسفه" منتشر شد

سومین شماره از ماهنامه تخصصی اطلاع رسانی و نقد و بررسی کتاب "کتاب ماه فلسفه" با دو پرونده "پارادوکس دروغگو" و "فلسفه، سیاست و خشونت" منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره از ماهنامه "کتاب فلسفه" گزارش مشروحی از نشست نقد و بررسی کتاب "پروسلوگیون" آنسلم قدیس با حضور مصطفی ملکیان، سوسن شریعتی و افسانه نجاتی منتشر شده است.

در پرونده یک این شماره به کتاب پارادوکس دروغگو پرداخته شده است. در این بخش گزارش کاملی از رونمایی کتاب پارادوکس دروغگو با حضور غلامرضا اعوانی، ضیاء موحدو احد فرامرز قراملکی منتشر شده است. همچنین مقاله‌ای از حمیدرضا نمازی با عنوان دوازده رساله در پارادوکس دروغگو به چاپ رسیده است .

پرونده دوم نیز به بررسی کتاب "فلسفه، سیاست و خشونت" اثر دکتر داوری اردکانی اختصاص دارد.

در بخش نقد کتاب سه اثر با عنوانهای "ازلیة النفس و بقائها"، "غزالی و شعر خیال" و "ایضاح المقاصد فی حل معضلات کتاب الشواهد" مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

از برخی دیگر از مقالات این نشریه می‌توان به ساحتهای فلسفی ناظر به زبان در فرهنگ فلسفی پیتر آنجلس، چرا ژیژک، احیا و بازخوانی آثار اصلی ابن رشد، دیدگاه رشر درباب عقلانیت، ارزشها و مسئولیت اجتماعی و درباره پوپر اشاره کرد.

کد مطلب 626213

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