نشست شورای حقوق بشر برای بررسی اوضاع غزه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این نشست به درخواست کشورهای عربی و اسلامی برگزار می شود که 21 امضا از مجموع 47 کشورعضو شورای حقوق بشر را جمع آوری کردند.



برپایه این گزارش، دولت آمریکا و رژیم اسرائیل حضور در این نشست را تحریم کرده اند.



قرار است، شورای حقوق بشر پیش نویس قطعنامه ای را بررسی کند که پاکستان به نمایندگی از کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی و سوریه به نمایندگی از کشورهای عربی آن را پیشنهاد کرده اند.



قرار بود که شورای حقوق بشر امروز بنا به درخواست کشورهای عربی برای تصویب متن دیگری که محاصره تحمیلی رژیم اسرائیل علیه نوار غزه را محکوم می کند تشکیل جلسه دهد اما به تعویق افتاد.



شورای حقوق بشر از زمان تاسیس آن در سال 2006 میلادی پنج جلسه فوق العاده برای بحث و بررسی وضعیت های اضطراری تشکیل داده است که در سه جلسه آن رژیم اسرائیل محکوم شده است.



اولین جلسه به خاطر تجاوز رژیم اسرائیل علیه لبنان و دو جلسه دیگر نیز به خاطر اوضاع در غزه بوده است.

همزمان با دور تازه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کرانه باختری رود اردن که تاکنون به شهادت بیش از 60 فلسطینی و زخمی شدن دهها نفر دیگر منجر شده است، وزیر جنگ این رژیم پنجشنبه شب دستور بسته شدن تمام گذرگاههای مرزی نوارغزه با مناطق اشغالی 1948 را صادر کرد که این مسئله باعث جلوگیری از ورود فرآورده های سوختی، کالاهای اساسی و دارو به این منطقه شد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دوشنبه شب اجازه ورود مقادیر محدودی سوخت به غزه را داد، اما این سوخت رسانی را امروز به بهانه تخریب دیوار مرزی میان نوار غزه و خاک مصر متوقف کرد.