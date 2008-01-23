توسعه ناتو به شرق روابط این پیمان نظامی با روسیه را وخیم تر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسیه از مسکو، لاوروف در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: ما معتقدیم که توسعه جغرافیایی ناتو نمی تواند توجیهی برای نگرانی های امنیتی باشد، اما روشن است که این سازمان قدرت نظامی خود را در اطراف مرزهای (روسیه) تقویت می کند و اعضای جدید آن به افزایش بودجه های دفاعی خود ادامه می دهند.

وی گفت که اتخاذ چنین سیاستی از سوی این ائتلاف نظامی نمی تواند هیچ مسئله امنیتی را حل کند.



وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که ادامه همکاری های میان روسیه و اوکراین از جمله در زمینه مجموعه های نظامی-صنعتی به طور مستقیم به توسعه روابط کی یف با ناتو بستگی دارد.

وی گفت: همکاری آتی روسیه و اوکراین به آمادگی همپیمانان برای ادامه آن و چگونه توسعه روابط سیاست خارجی همسایگان ما بستگی دارد.

به گزارش مهر، اخیراً "ویکتور یوشنکو" رئیس جمهور، تیموشنکو نخست وزیر و "آرسنی یاتسنک" رئیس پارلمان با ارسال نامه به "یاپ دی هوپ شفر" دبیر کل ناتو در آن ابراز امیدواری کردند که اوکراین هرچه سریعتر به برنامه عملکرد برای الحاق به ناتو بپیوندد.

این سه مقام همچنین ابراز امیدواری کردند که اوکراین در نشست ماه آوریل سران این اتحادیه در بخارست، به برنامه عملکرد برای الحاق به ناتو ملحق شود.

لاوروف تاکید کرد که روسیه از درخواست رئیس جمهور اوکراین برای الحاق به ناتو مطلع است.

لاوروف افزود: این موضوع بسیار جدی است و همکاری آتی میان روسیه و اوکراین به توسعه آینده این مسئله مرتبط است.

درخبری دیگر در همین ارتباط "سرگئی ریابکف" رئیس اداره همکاری های اروپایی وزارت امور خارجه روسیه اعلام داشت که این کشور نگران این است که ناتو می تواند بدون در نظر گرفتن سازمان ملل متحد از نیروهای نظامی خود استفاده کند.

وی اظهار داشت: "ما (روسیه) نمی توانیم تصور کنیم که ناتو تا چه حد مطالبات سازمان ملل متحد در امر استفاده و یا عدم استفاده از نیروهای نظامی را در نظر خواهد داشت، اما از اسناد ناتو چنین بر می آید که این اتحاد حق تصمیم گیری مستقلانه و استفاده و عدم استفاده از نیروهای نظامی "در شرایطی غیر مرتبط با تجاوزات" را برای خود محفوظ می داند.

وی ادامه داد که نمی توان غیر ممکن دانست که در صورت بروز وضعیتی که ناتو را وادار به استفاده از نیروهای مسلح کند، چنین تصمیمی اتخاذ شود.