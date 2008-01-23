تائید صلاحیت 70 درصد داوطلبان / 20 نماینده مجلس تاییدنشدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر کشور با اعلام این خبر اظهار داشت : از تعداد 100 درصد داوطلبان، با 10 درصد عدم احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات آتی نیز مواجه بوده ایم، به این معنا که وضعیت این دسته از داوطلبان به دلیل نقص پرونده و یا مشخص نبودن برخی مسائل احراز نشده است.

وزیر کشور همچنین از تائید صلاحیت بیش از 1000 نفر در تهران خبر داد.

پورمحمدی با بیان اینکه در روز آخر ثبت نام از داوطلبان بیش از 3000 نفر در انتخابات شرکت کرده بودند، گفت: بررسی پرونده بیش از 3200 نفر را برای هیئت های اجرایی فرستادیم و این کار عملا وقت زیادی را از این هیئت ها گرفت به این دلیل که آنان نمی توانستند به موقع پاسخ مراجع استعلام چهارگانه را دریافت کنند و به همین دلیل امکان بررسی صلاحیت بسیاری از افراد نبود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا از نمایندگان فعلی مجلس هم کسی رد صلاحیت شده است، افزود: حدود 20 نفر از نمایندگان ردصلاحیت و عدم احراز صلاحیت شده اند که با اختلاف یکی دو نفر ، بیشتر این افراد، مربوط به طیف اکثریت مجلس که شامل اصولگرایان و مستقلین است، می شوند و مابقی هم از طیف اقلیت مجلس هستند.

وزیر کشور همچنین توضیح داد: که رد صلاحیت شدگان می توانند تا دو روز دیگر به هیئت های نظارت استانها شکایات خود را ارسال کنند .

پورمحمدی که در گفتگو با خط آزاد 30/20 در شبکه دو سیما سخن می گفت، خاطرنشان کرد: اگر داوطلبان به رای هیئت های نظارت هم معترض باشند می توانند شکایات خود را به هیئت مرکزی نظارت و شورای نگهبان نیز ارائه کنند چرا که اعلام صلاحیت های کنونی از مراحل اولیه کار بوده است.