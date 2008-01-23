فرانسه اوضاع در غزه را غیر قابل تحمل دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "برنار کوشنر" وزیر خارجه فرانسه در یک نشست خبری مشترک با "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم اسرائیل در پاریس تاکید کرد: وضعیت انسانی در غزه غیرقابل تحمل است.

باراک نیز در این نشست خبری در تداوم جنگ طلبی رژیم صهیونیستی گفت: تا زمانی که فلسطینیان به شلیک موشک از غزه به سرزمین های اشغالی ادامه دهند، محدودیت ها علیه نوار غزه پایان نخواهد یافت.

این درحالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بعد از ظهر امروز چهارشنبه نشست فوق العاده خود را برای بررسی اوضاع نوار غزه در شهر ژنو آغاز کرد.

همزمان با دور تازه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کرانه باختری رود اردن که تاکنون به شهادت بیش از 60 فلسطینی و زخمی شدن دهها نفر دیگر منجر شده است، وزیر جنگ این رژیم پنجشنبه شب دستور بسته شدن تمام گذرگاههای مرزی نوارغزه با مناطق اشغالی 1948 را صادر کرد که این مسئله باعث جلوگیری از ورود فرآورده های سوختی، کالاهای اساسی و دارو به این منطقه شد.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دوشنبه شب اجازه ورود مقادیر محدودی سوخت به غزه را داد، اما این سوخت رسانی را امروز به بهانه تخریب دیوار مرزی میان نوار غزه و خاک مصر متوقف کرد.