به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقامحمدی که در تبیین اهداف و برنامه‌های کاری همایش بین المللی "بنای آینده مطمئن برای منطقه آسیای جنوب غربی سخن" می گفت توضیح داد : منطقه جنوب غرب آسیا از ‪ ۲۴‬کشور تشکیل شده است ، علاوه بر این کشورها، مصر به عنوان یک کشور خاورمیانه‌ای عضو این مجموعه محسوب می‌شود و این مجموعه به عنوان یک خانواده با ‪ ۵۳۰‬میلیون نفر جمعیت و ‪ ۱۲‬میلیون کیلومترمربع وسعت است وما طبق سند چشم انداز، می‌خواهیم که در این خانواده رتبه اول در زمینه توسعه اقتصادی را کسب کنیم .

آقا محمدی با اشاره به اینکه تولید ناخالص ایران بیش از ‪ ۵‬هزار میلیارد دلار است ، گفت: ایران در زمینه میزان تولید ناخالص در منطقه در رتبه دوم و بعد از ترکیه قرار دارد، و پاکستان، عربستان سعودی و مصر به ترتیب در جایگاههای بعدی هستند با این حال تولید ناخالص تنها یکی از شاخص‌ها است.

وی افزود : ایران در حال حاضردر زمینه شاخص‌های مختلف، رتبه‌های مختلف دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مهمترین معیار اول بودن در زمینه توسعه اقتصادی را نرخ رشد اقتصادی خواند و با بیان اینکه نرخ رشد اقتصای کشور در سال ‪ ۵/۷ ، ۷۴‬درصد بود و در سال ‪ ۸۵‬به ‪ ۶/۲‬درصد افزایش یافته است، گفت: با توجه به نرخ رشد کشورهای رقیب ما در منطقه، نرخ رشد اقتصادی ما تا سال ۱۴۰۴(‬پایان سند چشم‌انداز) باید به ‪ ۸‬درصد برسد که باتوجه سیر صعودی این رقم از سال ‪ ۷۴‬تا ‪ ، ۸۵‬تحقق اهداف سند چشم‌انداز دور از دسترس نیست.

وی به ویژگیهای انسانی و اجتماعی تعریف شده در سند چشم انداز نیز اشاره کرد و گفت : ما با هویت اسلامی و انقلابی می‌خواهیم به اهداف برسیم و در پایان سند چشم‌انداز می‌خواهیم یک جامعه منضبط و کامل داشته باشیم .

آقامحمدی اعلام کرد در همایش بنای آینده مطمئن برای منطقه آسیای جنوب غربی، ظرفیت‌ها، امکانات و فرصت‌های منطقه جنوب غرب آسیا برای همکاری، تعیین محور همکاری‌های منطقه و شناسایی همکاری‌های سازنده بررسی می شود .

عضو سابق تیم هسته ای ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فشارهای برخی کشورهای قدرتمند و نهادهای بین‌المللی بر ایران، مانع از تحقق اهداف سند چشم‌انداز نخواهد شد؟ گفت : تحریم‌ها و صدور قطعنامه‌ها نمی تواند ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران را محدود کند.

وی با بیان اینکه قطعنامه های صادر شده چیزی از ظرفیت‌های ما نمی‌کاهد گفت : کسانی که بدنبال این سیاست‌ها هستند، در حال رفتن از صحنه سیاسی جهان هستند و افرادی که بعد از آنها روی کار می‌آیند، سیاست‌های متفاوت خواهند داشت.

آقامحمدی بر اهمیت نقش مجلس هشتم در تحقق سند چشم انداز تاکید کرد و گفت: کار قوه مقننه فکر و طراحی است و بر این اساس مردم باید افراد فکور و توانا را در انتخابات مجلس انتخاب کنند .

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد که در ایران دیدگاه همه گروههای سیاسی درباره موضوعات ملی چون سند چشم انداز فارغ از گرایش‌های مختلف ، یکسان است.



همایش دو روزه بنای آینده مطمئن برای منطقه آسیای جنوب غربی با حضور صاحبنظران و کارشناسانی از کشورهای مختلف در روزهای ‪ ۲۳‬و ‪ ۲۴‬بهمن ماه سال جاری توسط دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با همکاری دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برگزار می شود.