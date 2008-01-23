به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقامحمدی که در تبیین اهداف و برنامههای کاری همایش بین المللی "بنای آینده مطمئن برای منطقه آسیای جنوب غربی سخن" می گفت توضیح داد : منطقه جنوب غرب آسیا از ۲۴کشور تشکیل شده است ، علاوه بر این کشورها، مصر به عنوان یک کشور خاورمیانهای عضو این مجموعه محسوب میشود و این مجموعه به عنوان یک خانواده با ۵۳۰میلیون نفر جمعیت و ۱۲میلیون کیلومترمربع وسعت است وما طبق سند چشم انداز، میخواهیم که در این خانواده رتبه اول در زمینه توسعه اقتصادی را کسب کنیم .
آقا محمدی با اشاره به اینکه تولید ناخالص ایران بیش از ۵هزار میلیارد دلار است ، گفت: ایران در زمینه میزان تولید ناخالص در منطقه در رتبه دوم و بعد از ترکیه قرار دارد، و پاکستان، عربستان سعودی و مصر به ترتیب در جایگاههای بعدی هستند با این حال تولید ناخالص تنها یکی از شاخصها است.
وی افزود : ایران در حال حاضردر زمینه شاخصهای مختلف، رتبههای مختلف دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مهمترین معیار اول بودن در زمینه توسعه اقتصادی را نرخ رشد اقتصادی خواند و با بیان اینکه نرخ رشد اقتصای کشور در سال ۵/۷ ، ۷۴درصد بود و در سال ۸۵به ۶/۲درصد افزایش یافته است، گفت: با توجه به نرخ رشد کشورهای رقیب ما در منطقه، نرخ رشد اقتصادی ما تا سال ۱۴۰۴(پایان سند چشمانداز) باید به ۸درصد برسد که باتوجه سیر صعودی این رقم از سال ۷۴تا ، ۸۵تحقق اهداف سند چشمانداز دور از دسترس نیست.
وی به ویژگیهای انسانی و اجتماعی تعریف شده در سند چشم انداز نیز اشاره کرد و گفت : ما با هویت اسلامی و انقلابی میخواهیم به اهداف برسیم و در پایان سند چشمانداز میخواهیم یک جامعه منضبط و کامل داشته باشیم .
آقامحمدی اعلام کرد در همایش بنای آینده مطمئن برای منطقه آسیای جنوب غربی، ظرفیتها، امکانات و فرصتهای منطقه جنوب غرب آسیا برای همکاری، تعیین محور همکاریهای منطقه و شناسایی همکاریهای سازنده بررسی می شود .
عضو سابق تیم هسته ای ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا فشارهای برخی کشورهای قدرتمند و نهادهای بینالمللی بر ایران، مانع از تحقق اهداف سند چشمانداز نخواهد شد؟ گفت : تحریمها و صدور قطعنامهها نمی تواند ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران را محدود کند.
وی با بیان اینکه قطعنامه های صادر شده چیزی از ظرفیتهای ما نمیکاهد گفت : کسانی که بدنبال این سیاستها هستند، در حال رفتن از صحنه سیاسی جهان هستند و افرادی که بعد از آنها روی کار میآیند، سیاستهای متفاوت خواهند داشت.
آقامحمدی بر اهمیت نقش مجلس هشتم در تحقق سند چشم انداز تاکید کرد و گفت: کار قوه مقننه فکر و طراحی است و بر این اساس مردم باید افراد فکور و توانا را در انتخابات مجلس انتخاب کنند .
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد که در ایران دیدگاه همه گروههای سیاسی درباره موضوعات ملی چون سند چشم انداز فارغ از گرایشهای مختلف ، یکسان است.
همایش دو روزه بنای آینده مطمئن برای منطقه آسیای جنوب غربی با حضور صاحبنظران و کارشناسانی از کشورهای مختلف در روزهای ۲۳و ۲۴بهمن ماه سال جاری توسط دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و با همکاری دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برگزار می شود.
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