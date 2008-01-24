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۴ بهمن ۱۳۸۶، ۸:۵۷

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر- گروه ورزشی: برگزاری مرحله نخست پلی آف لیگ برتر بسکتبال و پیگیری مسابقات فوتبال جام ملت های آفریقا از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه چهارم بهمن ماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با پانزدهم محرم الحرام سال 1428 هجری قمری و برابراست با بیست و چهارم ژانویه سال 2008 میلادی.

- تیم ملی شمشیربازی کشورمان برای حضور درمسابقات جایزه بزرگ کویت، امروز با 5 ورزشکار راهی این کشور می شود.

- مجمع عمومی فدراسیون شطرنج به ریاست محمدهادی حسام رئیس مرکز توسعه ورزش همگانی سازمان تربیت بدنی در محل این فدراسیون برگزار می شود که در آن گزارش عملکرد و تراز مالی فدراسیون شطرنج توسط مداحی رئیس فدراسیون ارائه و برنامه های سال آینده این فدراسیون توسط مجمع عمومی تصویب می شود.

- مرحله نخست پلی اف لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور با برگزاری دیدارهای زیر برگزار می شود:
* پردیس متحد قزوین – هیئت بسکتبال شهرکرد (سالن بسکتبال قزوین)
* دانشگاه آزاد تهران – بیم مازندران (ورزشگاه آزادی)
* شهرداری گرگان – آرارات تهران (سالن امام خمینی گرگان)
* پتروشیمی بندرامام – گل گهر سیرجان (سالن اندیشه شهرک بعثت)‌

- مرحله برگشت پلی آف رقابت های لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور، امروز با برگزاری دیدار نفت امیدیه وهیئت شنای اصفهان آغاز می شود.

- مسابقات فوتبال جام ملت های آفریقا امروز با برگزاری 2 دیدار از گروه D پیگیری می شود که برنامه آن به شرح زیر است: * گینه - مراکش
* غنا - نامیبیا

 - مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال کوپادی ری اسپانیا امروز با برگزاری 2 دیدار زیر پیگیری می شود:
* رسینگ - اتلتیکو
* ویارئال - بارسلونا

- در ادامه بازی های تدارکاتی فوتبال امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:
* عراق - اردن
* کویت - سنگاپور

- دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های ایتالیا امروز با برگزاری دیدار لاتزیو - فیورنتینا به اتمام می رسد.

کد مطلب 626233

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