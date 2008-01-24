تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه چهارم بهمن ماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با پانزدهم محرم الحرام سال 1428 هجری قمری و برابراست با بیست و چهارم ژانویه سال 2008 میلادی.

- تیم ملی شمشیربازی کشورمان برای حضور درمسابقات جایزه بزرگ کویت، امروز با 5 ورزشکار راهی این کشور می شود.

- مجمع عمومی فدراسیون شطرنج به ریاست محمدهادی حسام رئیس مرکز توسعه ورزش همگانی سازمان تربیت بدنی در محل این فدراسیون برگزار می شود که در آن گزارش عملکرد و تراز مالی فدراسیون شطرنج توسط مداحی رئیس فدراسیون ارائه و برنامه های سال آینده این فدراسیون توسط مجمع عمومی تصویب می شود.

- مرحله نخست پلی اف لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور با برگزاری دیدارهای زیر برگزار می شود:

* پردیس متحد قزوین – هیئت بسکتبال شهرکرد (سالن بسکتبال قزوین)

* دانشگاه آزاد تهران – بیم مازندران (ورزشگاه آزادی)

* شهرداری گرگان – آرارات تهران (سالن امام خمینی گرگان)

* پتروشیمی بندرامام – گل گهر سیرجان (سالن اندیشه شهرک بعثت)‌

- مرحله برگشت پلی آف رقابت های لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور، امروز با برگزاری دیدار نفت امیدیه وهیئت شنای اصفهان آغاز می شود.

- مسابقات فوتبال جام ملت های آفریقا امروز با برگزاری 2 دیدار از گروه D پیگیری می شود که برنامه آن به شرح زیر است: * گینه - مراکش

* غنا - نامیبیا

- مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال کوپادی ری اسپانیا امروز با برگزاری 2 دیدار زیر پیگیری می شود:

* رسینگ - اتلتیکو

* ویارئال - بارسلونا

- در ادامه بازی های تدارکاتی فوتبال امروز دیدارهای زیر برگزار می شود:

* عراق - اردن

* کویت - سنگاپور

- دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های ایتالیا امروز با برگزاری دیدار لاتزیو - فیورنتینا به اتمام می رسد.