استفاده از روانشناس در تیم های ملی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم ویشگاهی قهرمان کاراته کشورمان با بیان این مطلب افزود: راه های غلبه بر استرس ورزشکاران پیش از رویارویی با حریفان امروزه از اجرای لاینفک تیم های ملی دنیاست و تیم های ملی کشورمان نیز باید با بکارگیری ازچنین افراد متخصصی ، فشار روانی قهرمانان تیم های ملی را کاهش دهند.

برنده مدال طلای جهانی کاراته با اشاره به برگزاری کنگره بین المللی روانشناسی کاربردی در ورزش قهرمانی اظهار داشت: برگزاری چنین کنگره های تخصصی، علاوه بر آشنایی و معرفی مباحث روانشناسی، ضرورتهای کاربردی این رشته را در مدال آور و قهرمانی ورزشکاران به مسئولان و کادرفنی تیم های ملی گوشزد خواهد کرد.

ویشگاهی ادامه داد: اهدای جوایز نفیسی چون پرداخت سی میلیون تومان به ورزشکاری که موفق به کسب مدال طلا در مسابقات آسیایی شده است شاید به ظاهر به افزایش روحیه ورزشکار ملی شود اما تجربه نشان داده که اعمال این سیاست در برخی رشته های محروم و همچنین برخی ورزشکاران نوپای ملی، باعث ایجاد استرس مضاعف شده و ورزشکار را از شرایط آرمانی و طبیعی دور می کند.

وی خاطرنشان کرد: حضوریک روانشناس درکنار ورزشکاران تیم های ملی می تواند به کاهش استرس و ارتقای سطح تمرکز ورزشکار منتهی شود و ورزشکار با آرامش بیشتری درمیدان مسابقه حضور یابد.