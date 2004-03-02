مسير قطار هوايي صادقيه - مهر آباد هنوز تعيين نشده است

خسرو دانشجو در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : طرح احداث اولين قطار هوايي تهران به طول شش كيلومتر از ميدان صادقيه به سمت فرودگاه مهر آباد كه با مشاركت و فعاليت سرمايه گذار بخش خصوصي ساخته مي شود ، آخرين مراحل كارشناسي را سپري مي كند و اميدواريم با بررسي نهايي آن عمليات اجرايي آن تا پايان امسال آغاز شود .

وي ادامه داد: هنوز در مورد مسير حركت اين قطار اختلاف نظر وجود دارد و در حالي كه مسير آن از ميدان آزادي و شهرك اكباتان تعيين شده بود برخي كارشناسان معتقدند عبور قطار هوايي از نزديكي ميدان آزادي به نماي اين برج تاريخي لطمه مي زند .

وي افزود: اجراي پروژه قطار هوايي تهران به عنوان يك طرح آزمايشي و پايه براي اجراي طرحهاي مشابه در تهران انجام مي شود و در صورت موفقيت يا ناموفقيت آن در مورد احداث طرحهاي مشابه در نقاط ديگر شهر تهران تصميم گيري مي شود .

دانشجو اضافه كرد : احداث قطار هوايي در بسياري از شهرهاي دنيا با موفقيت انجام شده و هم ازنظر ارزان بودن و هزينه اندك آن و هم از نظر سرعت اجراي آن به هيچ وجه با متروي زير زميني يا طرحهاي مشابه قابل مقايسه نيست، علاوه بر آن امنيت و اطميناني كه تردد با اين وسيله نقليه وجود دارد بسيار بالاست ، به طوري كه با وجود سابقه چندين ساله اجراي چنين پروژه هايي در دنيا تاكنون قفط يك حادثه ناشي از فعاليت اين نوع قطار شهري گزارش شده است .

وي همچنين در مورد وضع برج آزادي و لزوم نگهداري از اين بناي تاريخي گفت : برج آزادي يكي از نماهاي تاريخي وارزشمند شهر تهران است و لزوم نگهداري و حفظ آن انكار ناپذير است به همين علت با وجودي كه شهرداري تهران در اين زمينه مسئوليت مستقيم ندارد ، شوراي شهر بنابر وظيفه نظارتي خود در همه امور شهري با ايجاد تعامل ميان مسئولان سازمان ميراث فرهنگي و وزارت ارشاد براي حفاظت و نگهداري از آن پيگيري هاي لازم را انجام مي دهد .