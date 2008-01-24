50 شرکت حمل و نقل کالا و مسافر در خراسان شمالی فعالیت دارند

حمیدرضا شهرکی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: شرکتهای حمل و نقل کالا و مسافر استان خراسان شمالی حدود سه هزار دستگاه خودرو مسافربری و حمل کالا و بار در اختیار دارند.

وی خاطرنشان کرد: شش هزار و 200 راننده فعال، کار جابجایی مسافران و کالاها را به سراسر کشور انجام می دهند.

شهرکی ثانی، میانگین عمر ناوگان مسافربری استان خراسان شمالی را 10 سال و نیم اعلام کرد که در مقایسه با 30 استان کشور، خراسان شمالی، جوانترین ناوگان مسافربری را داراست.

مدیر سازمان حمل و نقل و پایانه های استان خراسان شمالی میانگین عمر ناوگان باربری را نیز 16 سال و نیم اعلام کرده است.

شهرکی ثانی یادآور شد: ناوگان باربری این استان سالانه حدود دو میلیون و 500 هزار تن کالا و بار را به سراسر کشور از طریق دریافت بارنامه حمل می کند.

وی عنوان کرد: ناوگان مسافربری استان خراسان شمالی نیز سالانه حدود دو میلیون و 500 هزار مسافر را در داخل و خارج استان جابجا می کنند.