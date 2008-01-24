روسیه ششمین محموله سوخت اولیه نیروگاه اتمی بوشهر را تحویل داد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اعلام کرد که ششمین محموله سوخت اولیه نیروگاه اتمی بوشهر، بامداد امروز (پنجشنبه) وارد ایران شد.

ششمین محموله که ‪ 11 ‬تن وزن دارد، پس از ورود به ایران، به محل ساختگاه نیروگاه اتمی بوشهر حمل شد.

روسیه تاکنون از ‪ 82 ‬تن سوخت اولیه نیروگاه اتمی بوشهر، ‪ 66 ‬تن را در قالب شش محموله به ایران ارسال کرده است .

بر اساس توافق میان تهران - مسکو، سوخت اولیه نیروگاه اتمی بوشهر در 8 مرحله به ایران ارسال می‌شود که عملیات انتقال دو محموله باقیمانده طی جدول زمانی معین انجام خواهد شد .

نخستین محموله سوخت نیروگاه اتمی بوشهر روز ‪ 26 ‬آذرماه جاری (‪17 ‬دسامبر) وارد نیروگاه اتمی بوشهر شد.