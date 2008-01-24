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۴ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۰۱

بامداد امروز ؛

روسیه ششمین محموله سوخت اولیه نیروگاه اتمی بوشهر را تحویل داد

روسیه ششمین محموله سوخت اولیه نیروگاه اتمی بوشهر را تحویل داد

ششمین محموله سوخت اولیه نیروگاه اتمی بوشهر بامداد امروز پنجشنبه وارد ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اعلام کرد که ششمین محموله سوخت اولیه نیروگاه اتمی بوشهر، بامداد امروز (پنجشنبه) وارد ایران شد.

ششمین محموله که ‪ 11 ‬تن وزن دارد، پس از ورود به ایران، به محل ساختگاه نیروگاه اتمی بوشهر حمل شد.

روسیه تاکنون از ‪ 82 ‬تن سوخت اولیه نیروگاه اتمی بوشهر، ‪ 66 ‬تن را در قالب شش محموله به ایران ارسال کرده است .

بر اساس توافق میان تهران - مسکو، سوخت اولیه نیروگاه اتمی بوشهر در 8 مرحله به ایران ارسال می‌شود که عملیات انتقال دو محموله باقیمانده طی جدول زمانی معین انجام خواهد شد .

نخستین محموله سوخت نیروگاه اتمی بوشهر روز ‪ 26 ‬آذرماه جاری (‪17 ‬دسامبر) وارد نیروگاه اتمی بوشهر شد.

کد مطلب 626259

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