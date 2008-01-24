ترویج فرهنگ مصرف چای ایرانی در کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، با توجه به اینکه همه ساله ده ها میلیون دلار ارز برای واردات آن هزینه می شود، افزایش و خودکفایی در تولید آن یک ضرورت است.

یکی از مسائل مهم مربوط به بخش کشاورزی و مواد غذایی، سالم و بهداشتی بودن محیط است که مناطق کشور در شمال ایران از آن به بهترین نحو برخوردار هستند.

برخلاف جوسازی هایی که برای تخریب چای ایرانی انجام می شود، بیشتر کارشناسان این بخش معتقدند که چای ایرانی از کیفیت فوق العاده ای برخوردار است.

یک کارشناس کشاورزی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: چای ایرانی به دلیل شرایط آب و هوایی، بهداشتی بودن مزارع و با توجه به مقدار رطوبت و تابش آفتاب و مهمتر از همه عدم استفاده از سموم آفات نباتی و کود نامناسب، یکی از بهترین انواع چای در دنیاست.

محمد مهدی دعاگو بیان داشت: چای ایرانی با داشتن کافئین مناسب به مقدار 5/2 تا 8/2 درصد نسبت به چای سایر کشورها که دارای کافئین بالا به مقدار 8/3 درصد و مضر برای قلب هستند، بهترین نوع چای است.

یک کارشناس مسائل بازرگانی نیز در این خصوص خاطرنشان کرد: چای در سبد مصرفی خانوار ایرانی جایگاه ویژه ای دارد.

علی عطارزاده ادامه داد: مطالعات انجام شده در این زمینه بیانگرآن است که بین سطح درآمد خانواده ایرانی با مصرف چای رابطه مستقیمی وجود دارد به نحوی که هرچه میزان در آمد افزایش یابد میل به مصرف چای بهتر و با کیفیت تر در خانواده های ایرانی افزایش می یابد.

این کارشناس بازرگانی یادآور شد: تبلیغات مسموم و پر طمطراق چای خارجی موجب شد تا چای خارجی در میان مصرف کنندگان ایرانی از مقبولیت ویژه ای برخوردار شود و امروز حتی بهترین چای تولید داخل در مقابل مارک های مختلف چای خارجی میدان را واگذار کرده است و این ظلم بزرگی بر چایکاران و از طرفی موجب قاچاق بی رویه چای به داخل کشور شده است.

عطارزاده بیان داشت: یکی از روش های مهم برای خنثی سازی تبلیغات سوء و جلوگیری از ورود قاچاق چای به کشور کار فرهنگی است.

وی گفت: با ایجاد یک موج فرهنگی و هنری در جامعه و اذهان مردم می توان به افزایش مصرف چای داخلی و کاهش مصرف چای خارجی اقدام کرد.

عطارزاده یادآور شد: این حرکت زمانی می تواند تاثیر گذار باشد که سازمانها، نهادها و اتحادیه های تولید کننده چای داخلی نسبت به افزایش کیفیت تولید اقدامات اساسی صورت دهند.

رئیس هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال نیز در این ارتباط اظهار داشت: مصرف کنندگان داخلی، چای خارجی را به دلیل اسانس و رنگ به چای تولید داخل ترجیح می دهند.

رحمت سمیعی افزود: اسانس و رنگ موجود در چای خارجی دلیل بر کیفیت برتر نیست بلکه مصرف کنندگان به آن عادت کرده اند.

وی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی برای مصرف چای ایرانی در رسانه ها، پیشنهاد داد: رئیس جمهور با صدور بخشنامه ای مبنی بر استفاده از چای داخلی در ادارات، وزارتخانه ها می تواند میزان مصرف چای داخلی را افزایش دهد و به این نحو از تولیدکنندگان داخلی نیز حمایت کند اما چنین بخشنامه ای تاکنون به معنای واقعی محقق نشده است.

سمیعی معتقد است، اگر این برنامه اجرایی شود مشکل چای کشور حل خواهد شد.

استان گیلان با حدود 28 هزار هکتار باغ چای و تولید 195 هزار و 398 تن چای، 92 درصد کل چای کشور را تولید می کند و حائز رتبه اول در تولید چای کشور است.