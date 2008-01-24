میزبانی مشروط مسکو برای برگزاری کنفرانس بین المللی درباره خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه الشرق الاوسط، "سرگئی لاوروف" درکنفرانسی مطبوعاتی که روزگذشته درمسکو برگزارشد، با اشاره به اعلام آمادگی مسکو برای برگزاری کنفرانس بین المللی درباره خاورمیانه که به نوعی ادامه کنفرانس آناپو لیس است، اظهارداشت: اگر همه بندهای توافقنامه ای که فلسطینی ها واسرائیلی ها درنشست آناپولیس درباره آن به توافق رسیدند به اجرا درآید، روسیه میزبان این کنفرانس خواهد بود.

وزیرامورخارجه روسیه گفت: از ما خواستند که دور جدید نشست درباره خاورمیانه را بعد ازآناپولیس درمسکو برگزارکنیم، پاسخ ما این است که ما آماده چنین کاری هستیم اما به این شرط که بازیگران دیگری آماده آن باشند.

لاوروف افزود: مشکلات زیادی وجود دارد که مانع پیشرفت مذاکرات بین دوطرف فلسطینی واسرائیلی می شود، از جمله این مسائل بحث و بررسی درباره مسائل پیچیده تاریخی مانند موضوع مرزها، آوارگان ومسئله قدس است. همچنین ادامه خشونت ها، ضرورت تلاش برای دستیابی به صلح یا آتش بس ازدیگر مواردی است که مانع پیشرفت گفتگو ها می شود.

مقام اول وزارت امورخارجه روسیه با محکوم کردن محاصره ساکنان نوازغزه، فلسطینیان را به وحدت و یکپارچگی در اسرع وقت ممکن فراخواند.

لاوروف درادامه درباره اوضاع لبنان تصریح کرد: اوضاع درآنجا پیچیده است و دخالت عناصر بیگانه این اوضاع را پیچیده ترمی کند.

درباره اوضاع عراق نیز وزیرامور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: اوضاع عراق نیازمند دستیابی به وفاق ملی بین گروه های مختلف و طوایف عراقی است.