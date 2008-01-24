  1. بین الملل
  2. سایر
۴ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۵۵

لاوروف اعلام کرد:

میزبانی مشروط مسکو برای برگزاری کنفرانس بین المللی درباره خاورمیانه

میزبانی مشروط مسکو برای برگزاری کنفرانس بین المللی درباره خاورمیانه

وزیر امورخارجه روسیه اعلام کرد: شرط مسکو برای میزبانی کنفرانس جدید بین المللی درباره خاورمیانه، اجرای همه بندهای توافقنامه آناپولیس است.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه الشرق الاوسط، "سرگئی لاوروف" درکنفرانسی مطبوعاتی که روزگذشته درمسکو برگزارشد، با اشاره به اعلام آمادگی مسکو برای برگزاری کنفرانس بین المللی درباره خاورمیانه که به نوعی ادامه کنفرانس آناپو لیس است، اظهارداشت: اگر همه بندهای توافقنامه ای که فلسطینی ها واسرائیلی ها درنشست آناپولیس درباره آن به توافق رسیدند به اجرا درآید، روسیه میزبان این کنفرانس خواهد بود.

وزیرامورخارجه روسیه گفت: از ما خواستند که دور جدید نشست درباره خاورمیانه را بعد ازآناپولیس درمسکو برگزارکنیم، پاسخ ما این است که ما آماده چنین کاری هستیم اما به این شرط که بازیگران دیگری آماده آن باشند.

لاوروف افزود: مشکلات زیادی وجود دارد که مانع پیشرفت مذاکرات بین دوطرف فلسطینی واسرائیلی می شود، از جمله این مسائل بحث و بررسی درباره مسائل پیچیده تاریخی مانند موضوع مرزها، آوارگان ومسئله قدس است. همچنین ادامه خشونت ها، ضرورت تلاش برای دستیابی به صلح یا آتش بس ازدیگر مواردی است که مانع پیشرفت گفتگو ها می شود.

مقام اول وزارت امورخارجه روسیه با محکوم کردن محاصره ساکنان نوازغزه، فلسطینیان را به وحدت و یکپارچگی در اسرع وقت ممکن فراخواند.

لاوروف درادامه درباره اوضاع لبنان تصریح کرد: اوضاع درآنجا پیچیده است و دخالت عناصر بیگانه این اوضاع را پیچیده ترمی کند.

درباره اوضاع عراق نیز وزیرامور خارجه روسیه خاطرنشان کرد: اوضاع عراق نیازمند دستیابی به وفاق ملی بین گروه های مختلف و طوایف عراقی است.

کد مطلب 626263

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها