پیش نویس قطعنامه جدید علیه ایران شامل هیچ گونه تحریم محکمی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، " سرگئی لاوروف" در یک کنفرانس خبری در مسکو خاطر نشان کرد که این پیش نویس کشورها را تشویق می کند تا در تعاملات خود با ایران به منظور جلوگیری از انتقال غیرقانونی ماده هسته ای مراقب و هوشیار باشند ، اما هیچ گونه تحریم سختی را پیش بینی نمی کند.

وی افزود:" این پیش نویس از کشورها می خواهد تا درزمان حفظ روابط تجاری، اقتصادی ، حمل ونقل ودیگر روابط با ایران مراقب باشند به گونه ای که از این روابط برای انتقال ماده هسته ای ممنوعه استفاده نشود."

لاوروف خاطر نشان کرد:" این شرایط تا زمانی که نگرانیهای آژانس بین المللی انرژی اتمی حل شود، مورد تاکید خواهد بود."

اعضای گروه 1+5 ( آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین، روسیه و آلمان) سه شنبه شب دربرلین برسرقطعنامه جدید تحریمهای غیرقانونی علیه برنامه هسته ای صلح آمیزایران به توافق رسیدند.

به گزارش مهر، تلاش اعضای این گروه برای صدور قطعنامه جدید علیه ایران در حالی صورت می گیرد که سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا( NIE ) دوشنبه 12 آذر گزارشی را منتشر کرد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره و اعلام شده بود که آمریکا از سال 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته است که تهران در پی تولید سلاحهای هسته ای نیست .

علاوه بر این ایران هم بر اینکه هرگز برنامه هسته ای نظامی نداشته، تاکید کرده است، حتی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به صراحت اعلام کرد که ایران حتی پیش از سال 2003 نیز برنامه تسلیحاتی اتمی نداشته است. از این رو تلاش کشورهای غربی برای صدور قطعنامه جدید تحریمها علیه ایران غیرموجه و غیرمنطقی به نظر می رسد.