به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: با تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور اعتبارات اجرای 14 پروژه وزارت راه و ترابری در 10 استان شامل اجرای طرح سامانه کنترل هوشمند ترافیک ITS حدفاصل زنجان- قزوین، اجرای پل مقابل دانشگاه لرستان،اجرای پروژه تعریض راه زنجان به بیجار،مطالعه و احداث کمربندی شهر ساوه،تعریض پل بومهن، رفع نقاط حادثه خیز محور مازندران – تهران (هراز)،مطالعه و اجرای کنارگذر شهر رشت و اتصال به آزادراه قزوین-رشت-انزلی،احداث کمربندی آران و بیدگل،کمک به احداث و بهسازی خروجیها و ورودیهای شهر شیراز و کمک به احداث و بهسازی ورودی شهر یاسوج از محل تبصره 13 قانون بودجه، 204 میلیارد ریال افزایش یافت.
همچنین اعتبارات 11 پروژه شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور شامل پروژه های مطالعه و اجرای کمربندی نور آباد در مسیر هرسین به نور آباد،احداث چهار پل زیر گذر در مسیر دورود به چالانچولان ،تکمیل و بهره برداری از باند شمالی آزاد راه همدان ـ ساوه ،تکمیل محور چهارخطه همدان ـ رزن و همدان ـ ملایر و اجرای پروژه همدان ـ بیجار با تاکید بر کمربندی 2 کیلومتری بهار ،احداث ، تکمیل ،تعریض و بهسازی و مجزا نمودن و ایجاد چهار خطه عبوری مسی ربندرعباس ـ سیرجان،احداث باند دوم تهران ـ فیروز کوه،ایجاد و تکمیل کنار گذر شهری واقع در محور کرمانشاه ،کامیاران ـ سنندج ـ دیواندره ـ سقز ـ بوکان و شروع و اجرای کمربندی شهرهای استان سمنان نیز از محل این تبصره 271 میلیارد ریال و اعتبارات دو پروژه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در استان های مرکزی و یزد شامل احداث پل رو گذر راه آهن در محدوده شهر اراک و شازند و اجرای سه مورد تقاطع غیر همسطح راه آهن درون شهری یزد نیز 25 میلیارد ریال افزایش یافت.
این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
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