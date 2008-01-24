ایران و مصر درآستانه از سرگیری روابط دیپلماتیک قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، "منوچهر متکی" روزگذشته درکنفرانسی مطبوعاتی که دربلغارستان برگزارشد، درپاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه الشرق الاوسط درباره نشست آتی وزیران امورخارجه کشورهای همسایه عراق که قراراست درکویت برگزار شود، گفت: امیدوارم که درخلال این نشست، طرحی که ایران درنشست سابق یعنی استانبول ارائه داد، مورد تایید قرار بگیرد.

وی افزود: درطرح پیشنهادی ایران، به موضوع مشکلات گروه های تروریستی و همچنین خروج نیروهای بیگانه ازعراق به اضافه مسئله کرکوک پرداخته شده است.

متکی درباره درخواست ها برای عقب نشینی نظامیان آمریکا ازعراق و تاثیرآن بر ثبات عراق تصریح کرد: اگرآمریکا براساس برنامه درست عقب نشینی کند، این مسئله به ثبات اوضاع عراق کمک خواهد کرد. اما اگرجرج بوش رئیس جمهوری آمریکا تا پایان دوره ریاست جمهوری اش تصمیم به خروج نظامیان آمریکایی نگیرد، دولت آتی آمریکا با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

مقام اول وزارت امورخارجه ایران درباره رابطه مصر و ایران تصریح کرد: با وجود قطع روابط دیپلماتیک بین دوکشور ازسال 1980، تهران درهمه زمینه ها روابط خوبی با قاهره دارد. وی با اشاره به روابط اقتصادی تهران و قاهره تاکید کرد که همکاری های اقتصادی بین دوکشور به درون سازماهای بین المللی نیز کشیده شده است.

متکی درادامه به این موضوع اشاره کرد که ایران ومصرمذاکراتی را به منظورازسرگیری روابط دیپلماتیک دوجانبه آغاز کردند و دوطرف درآستانه ازسرگیری این روابط هستند.

درباره توافقنامه الجزایرکه در سال 1975 بین دوکشورعراق و ایران به امضا رسید، متکی اینگونه گفت که ایران وعراق می خواهند از این مجرای آبی استفاده کنند و اروند رود بخشی از توافقنامه الجزایر است.

وی درعین حال تاکید کرد که همکاری هایی بین دوکشور درزمینه این مجرای آبی و همچنین مسئله پاکسازی این آبها وجود دارد تا آن را قابل استفاده برای کشتیرانی قراردهد و دو کشور به زودی مذاکراتی را دراین خصوص انجام می دهند.

"منوچهر متکی" درباره اوضاع بحرانی لبنان اینگونه گفت که اگر این بحران ادامه یابد به منافع کل منطقه ضرر می رساند و باید ازهمه جوانب به این مشکل نگاه کرد. وی درعین حال افزود که تهران برضرورت حل و فصل بحران لبنان تاکید دارد و ازتلاش هایی که کشورهای عربی و اسلامی ارائه می کنند، حمایت می کند.

متکی درادامه اینگونه ابرازعقیده کرد که مشکلات لبنان فقط به دست خود لبنانی ها حل می شود و ایران، آمریکا، فرانسه، سوریه و عربستان نمی توانند این مشکل را بدون لبنانی ها حل کنند.

وزیر خارجه کشورمان درباره موضعگیری ایران دربرابر بحران مرزی عراق و ترکیه با اشاره به اینکه یکی ازریشه های این بحران به مشکل تروریسم برمی گردد، گفت: شمال عراق نباید به مکانی تبدیل شود که سازمان ها و گروه های تروریستی ازآن به کشورهای دیگر حمله کنند. وی افزود: اما نکته دوم این موضوع به روابط و همکاری بین آمریکا با گروه پ.ک. ک ( حزب کارگران کردستان ترکیه) برمی گردد. آنچه که آمریکایی ها برای این حزب دراین منطقه فراهم می کنند، ازمواردی است که باعث تشویق این گروه ها می شود.

متکی اظهار داشت : درباره این موضوع با مسئولان عراقی و ترک مذاکراتی انجام دادم ، امیدوارم که عراق و ترکیه به توافقی برسند که مانع ازوقوع هرحمله ای ازشمال عراق به هر کشوری شود. وی خاطرنشان کرد: اینگونه توافقات به مسئولان شمال عراق کمک می کند تا تلاش های خود را درجهت بهبود اوضاع اقتصادی درمنطقه شان متمرکز کنند و درعین حال به نفع ساکنان آن نیز می باشد.

وی درادامه ازآمریکایی های خواست تا موضعگیری های دوگانه خود را متوقف کنند چراکه ازیک سو مدعی ایستادگی و مقابله دربرابر تروریسم هستند و ازسوی دیگر به تروریست ها کمک می کنند.