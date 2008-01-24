کره شمالی همچنان در لیست کشورهای حامی تروریسم باقی می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "دانا پرینو" که در کنفرانسی خبری سخن می گفت در پاسخ به این پرسش که " آمریکا چه زمانی نام کره شمالی را از این لیست خارج می کند؟" اظهار داشت : زمان مشخصی برای این اقدام تعیین نشده و ما همچنان منتظر اظهار نامه کره شمالی درباره فعالیتهای هسته ای پیونگ یانگ هستیم.

کره شمالی در فوریه 2007 در چارچوب مذاکرات شش جانبه با شرکت- آمریکا، روسیه، چین، ژاپن وکره جنوبی- متعهد شد در برابر دریافت مشوقهایی شامل دریافت یک میلیون تن نفت و عادی سازی روابط سیاسی با آمریکا، برنامه هسته ای خود را متوقف کند. این کشور قرار بود تا پایان دسامبر 2007 عملیات غیرفعال سازی تاسیسات هسته ای اش را تکمیل و فهرست کاملی از برنامه هسته ای خود را اعلام کند، اما این ضرب الاجل محقق نشد.

برهمین اساس، مرحله نهایی توافقنامه شامل کنار گذاشتن واقعی برنامه هسته ای توسط کره شمالی و تحویل تمام مواد هسته ای است. در مقابل این کشور یک میلیون تن نفت یا معادل آن دریافت خواهد کرد و روابط دیپلماتیک آن با آمریکا و ژاپن از سرگرفته خواهد شد. در همین رابطه هیل روز پنجشنبه 20 دی در سفر به کره جنوبی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال 2008 عملیات خلع سلاح هسته ای کره شمالی تکمیل شود.

در همین رابطه کره شمالی، به تازگی آمریکا را به عمل نکردن به توافقات به عمل آمده در مذاکرات شش جانبه متهم کرده و عنوان می کند که : " اگر آمریکا واقعا می خواهد در روند خلع سلاح کره شمالی پیشرفتی ایجاد کند ، باید به تعهدات خود عمل کند."

