کمیته ساماندهی طلاق در استان کردستان تشکیل شد

محمد تقی پیرحیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به مصوبه کارگروه اجتماعی استان، دبیرخانه کمیته ساماندهی وضعیت طلاق با دبیری سازمان بهزیستی در کردستان تشکیل شد.

وی ادامه داد: پس از تشکیل این کمیته در استان، جلسات متعددی با کارشناسان ادارات و سازمانهای عضو تشکیل و اهداف کمیته به دو صورت کوتاه مدت و بلند مدت برنامه ریزی شد.

سرپرست سازمان بهزیستی استان کردستان یادآور شد: در بخش برنامه های کوتاه مدت، مقرر شد یک پرسشنامه طراحی و به وسیله مامورین آمارگیری در محل انجام مشاوره های خانواده تکمیل شود.

وی با اشاره به محتویات این پرسشنامه عنوان کرد: در این پرسشنامه سئوالات تخصصی در مورد طلاق، علل آن و ... مطرح شده و امید می رود با تکمیل این پرسشنامه به اندک اطلاعات در مورد علتها و انگیزه های طلاق در استان دست یابیم.

پیرحیاتی خاطرنشان کرد: در برنامه های بلند مدت نیز مقرر شد، توجه به برنامه های آموزشی قبل از ازدواج، شناسایی و آموزش گروه های هدف از جمله آموزش دانش آموزان مقاطع آخر تحصیلی در دبیرستان، دانشگاه ها و کارکنان دستگاه های دولتی در دستور کار این کمیته قرار گیرد.

وی الزامی کردن گذراندن دوره های آموزشی قبل از ازدواج برای زوجین را در بحث کاهش آمار طلاق موثر دانست و افزود: به نظر می رسد باید برای ثبت عقدنامه زوجهای جوان، ارائه گواهی گذراندن دوره های آموزش مهارتهای زندگی را الزامی کرد.

این مسئول با اشاره به آمار طلاق در کردستان بیان داشت: میانگین استانی آمار ازدواج نسبت به طلاق برابر 14/7 درصد است که این آمار برای کردستان نگران کننده است.