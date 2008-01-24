عادت به تفکر باید در جامعه گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام عبدالحمید واسطی، صبح امروز در همایش آموزشی، تخصصی احیای امر به معروف و نهی از منکر افزود: بزرگترین دشمن تفکر پیچیدگی است و شوراهای امر به معروف و نهی از منکر باید ضمن رصد نمودن فضاهای عمومی، عادت به تفکر در جامعه را توسعه دهند و منجر به حل پیچیدگیهای موجود شوند.

این استاد حوزه علمیه در ادامه نگرش سازی و بررسی هویت امر به معروف و نهی از منکر، راهبرد سازی و تعیین استراتژی کارآمد در تحقیق موضوع، راهکارسازی و راهکارهای عملیاتی متعادل سازی را چهار راهبرد استراتژیک شوراهای امر به معروف و نهی از منکر برشمرد و اظهار داشت: تشکیل تیمهای زندگی سالم، آموزش برنامه ریزی زندگی و کنترل کیفیت رفتارهای اجتماعی و نیز برگزاری کارگاه های آموزشی رفتارشناسی، مدیریت احساس و اردوهای عبرت توسط شوراهای مذکور از جمله راه های موثر در پیشبرد راهبردهای یاد شده است.

وی بر تعریف استاندارد انسان با توجه به ویژگیهای انسان در اسلام، ایجاد ماه های رفتاری و ورزش های تمرکزآور توسط شوراهای احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد.

همایش آموزشی مذکور با همت شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان صنایع و معادن و مدیریت ادارات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان به مدت یک روز در هفته احیاء امر به معروف و نهی از منکر برگزار خواهد شد.