سوریه از سد بحرین گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال سوریه و بحرین که خود را برای حضور در مرحله گروهی مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی آماده می کنند، شب گذشته طی دیداری دوستانه در منامه به مصاف هم رفتند که تقابل آنها در نهایت به برتری 2 بریک تیم سوریه انجامید.

برای سوریه در این بازی زیاد شعبو در دقایق 12 و 45 گلزنی کرد و تنها گل بحرین را جمال رشید در دقیقه 15 به ثمر رساند.

تیم ملی فوتبال سوریه در مرحله گروهی مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی در قاره آسیا با تیم ملی فوتبال کشورمان، کویت و امارات هم گروه است. این تیم نخستین دیدار خود در این مرحله را روز چهارشنبه هجدهم بهمن ماه مقابل تیم ملی فوتبال کشورمان برگزار خواهد کرد.