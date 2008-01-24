نکات ضعف و قدرت پیش نویس قطعنامه جدید درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تایمز با بیان این مطلب در ادامه نوشت : بهترین بخش این پیش نویس جدید آن است که هم اکنون تمام کشورهای حاضر در شورای امنیت سازمان ملل درباره آن توافق کرده اند و بدترین بخش آن این است که اگر این اقدامات تنبیهی بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم اتخاذ شده باشند فقط به منزله یک سری اقدامات ضد ایرانی خواهند بود که تهران با بی اعتنایی از کنار آن می گذرد.

به نوشته این روزنامه، هدفی که در پشت پرده این پیش نویسی که توسط آلمان، انگلیس و فرانسه تهیه شده قرار دارد آن است که ایران به اتفاق آراء موجود در میان کشورهای شورای امنیت پی ببرد.

همچنین کشورهای تهیه کننده این پیش نویس امیدوارند تهران این نکته را بپذیرد که در صورت بی اعتنایی به این اقدامات جدید آنگاه با اقدامات بسیار شدیدتری مواجه خواهد شد.

به گزارش مهر، تایمز درادامه مطلب خود درباره اهداف کشورهای تهیه کننده این پیش نویس نوشت : یکی از مهمترین اهداف این پیش نویس آن است که دولت ایران را ازلحاظ اقتصادی درچنان تنگایی قراردهد که در نهایت خود ایرانیها خواستار توقف برنامه هسته ای شده و انتقادها و فشارهای خود بر دولت را افزایش داده و حتی در صدد تغییر نظام برآیند. این یک خیال احمقانه ( تغییر نظام در ایران ) نیست بلکه برنامه ای است که غرب در ده های گذشته به دنبال آن بوده است.

به نوشته این روزنامه، محکم ترین بند پیش نویس جدید الزام آور شدن ممنوعیت سفر مقامات ایرانی است و این در حالی ست که در دو قطعنامه دیگر این بند حالتی مشوق گونه داشت. از سوی دیگر در این پیش نویس به کشورهای طرف قرار داد با ایران نیز هشدار داده شده تا روابط خود با تهران را قطع کنند. این پیش نویس از چین نیز به دلیل ادامه همکاریهای اقتصادی خود با ایران در حالی که آلمان آن را قطع کرده، انتقاد می کند.

برهمین اساس، یکی ازنقطه ضعفهای این پیش نویس آن است که هنوزمشکلاتی برسرقطع کامل رابطه با بانکهای ملی، صادرات و سپه ایران وجود دارد و این در حالی است که نام این سه بانک در پیش نویس قطعنامه ذکر شده است.

تایمز در ادامه مطلب خود نوشت : با توجه به آنکه ریاست لیبی بر شورای امنیت در ماه جاری میلادی به پایان می رسد و از ماه آینده ریاست پاناما آغازمی شود، فرانسه وانگلیس درتلاش هستند تا درمدت ریاست پاناما این پیش نویس را به تصویب برسانند. اما نکته دیگر در خصوص این پیش نویس آن است که در موارد قبل خصومت آمریکا با ایران هموراه بیش از اروپا بود اما در این مورد مشاهده می کنیم که آمریکا در پشت اروپا قرار گرفته و پس از گذشت 5 سال از اتخاذ سیاستهای به شدت خصمانه علیه ایران اکنون به نظر می رسد آمریکا در آستانه تغییر مواضع خود در قبال تهران قرار دارد.