یدالله مشهدی ‌در گفتگو با خبرنگار مهر در خمین اظهار داشت: هم‌ اکنون در این شهرستان ‪ 660‬سواد آموز مشغول به تحصیل هستند و امید می رود در آینده ای نزدیک نزدیک، جشن بی‌سوادی در تمام روستاهای خمین برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: روستایی که بی سوادی در آنها ریشه کن شده است شامل خیزاب، حیدرآباد، محمودآباد، دانیان، تهیق، فیضی‌ حسن، دیفکن، مجدیان، سیدآباد، امین آباد، فتح ‌آباد و بهدشت است.

این مسئول یادآور شد: شهرستان خمین در استان مرکزی در زمینه محو بی ‌سوادی در ردیف اول قرار دارد.



خمین یکی از شهرستانهای استان مرکزی است که در بخش جنوبی این استان واقع شده است.