دانشمندان علل ناباروری انسان را در موشهای صحرایی جستجو می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه لیورپول دریافته اند با بررسی دقیق موشهای صحرایی می توان از شیوه ای منحصربفرد برای ایجاد باروری سریعتر و مطمئنتر استفاده کرد.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، دانشمندان این دانشگاه انگلیسی با همکاری محققان دانشگاه چارلز در جمهوری چک دریافته اند موشهای صحرایی برخی از عوامل پشتیبان سیستم ایمنی بدن خود را برای ایجاد چرخه سریعتر بارورسازی فدا می کنند.

به گفته محققان این فرآیند در نبود پروتئینی موسوم به CD46 روی می دهد. این پروتئین که در حیوانات و انسان وجود دارد به حفاظت از سلولهای بدن در برابر حملات مختلف کمک می کند.

دانشمندان دراین پروژه دریافته اند با گذشت زمان موشهای صحرایی توانایی خود برای تولید این پروتئین را از دست داده که نتیجه آن ناپایداری ایجاد شده در سر اسپرم است.

اکنون دانشمندان با استفاده از نتایج این پروژه در تلاش هستند تا علل ناباروری در انسان را فاش کنند.