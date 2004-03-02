برنامه هفته بيست و سوم رقابتهاي ليگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار "مهر" هفته بيست و سوم رقابتهاي ليگ برترازروز25 اسفندماه سالجاري آغازخواهد شد وادامه اين ديدارها درآغاز سال 1383 پيگيري خواهد شد.

براساس اعلام سازمان ليگ برتربرنامه كامل هفته بيست و سوم اين رقابتها به شرح زيراست:

دوشنبه 25/12/82

پگاه گيلان- ذوب آهن اصفهان ساعت30/15 ورزشگاه شهيد عضدي رشت

جمعه 14/1/83

فولاد مباركه سپاهان - استقلال اهواز ساعت00/16 ورزشگاه نقش جهان اصفهان

يكشنبه 16/1/83

ابومسلم - برق شيراز ساعت00/16 ورزشگاه تختي مشهد

پرسپوليس - شموشك نوشهر ساعت50/17 ورزشگاه آزادي تهران

فولاد خوزستان - سايپا تهران ساعت00/16 ورزشگاه تختي اهواز

فجرشهيد سپاسي - پاس تهران ساعت45/15 ورزشگاه حافظيه شيراز

دوشنبه 17/1/83

پيكان تهران - استقلال تهران ساعت 00/16 ورزشگاه آزادي تهران