برنامه هفته بيست و سوم رقابتهاي ليگ برتر فوتبال اعلام شد

به گزارش خبرنگار "مهر" هفته بيست و سوم رقابتهاي ليگ برترازروز25 اسفندماه سالجاري آغازخواهد شد وادامه اين ديدارها درآغاز سال 1383 پيگيري خواهد شد.
براساس اعلام سازمان ليگ برتربرنامه كامل هفته بيست و سوم اين رقابتها به شرح زيراست:
دوشنبه 25/12/82
پگاه گيلان- ذوب آهن اصفهان ساعت30/15 ورزشگاه شهيد عضدي رشت
جمعه 14/1/83
فولاد مباركه سپاهان - استقلال اهواز ساعت00/16 ورزشگاه نقش جهان اصفهان
يكشنبه 16/1/83
ابومسلم - برق شيراز ساعت00/16 ورزشگاه تختي مشهد
پرسپوليس - شموشك نوشهر ساعت50/17 ورزشگاه آزادي تهران
فولاد خوزستان - سايپا تهران ساعت00/16 ورزشگاه تختي اهواز
فجرشهيد سپاسي - پاس تهران ساعت45/15 ورزشگاه حافظيه شيراز
دوشنبه 17/1/83
پيكان تهران - استقلال تهران ساعت 00/16 ورزشگاه آزادي تهران
برنامه هفته بيست و سوم از دور برگشت رقابتهاي ليگ برتر اعلام شد.
به گزارش خبرنگار "مهر" هفته بيست و سوم رقابتهاي ليگ برترازروز25 اسفندماه سالجاري آغازخواهد شد وادامه اين ديدارها درآغاز سال 1383 پيگيري خواهد شد.
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