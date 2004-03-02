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۱۲ اسفند ۱۳۸۲، ۱۴:۲۳

برنامه هفته بيست و سوم رقابتهاي ليگ برتر فوتبال اعلام شد

برنامه هفته بيست و سوم از دور برگشت رقابتهاي ليگ برتر اعلام شد.

به گزارش خبرنگار "مهر" هفته بيست و سوم رقابتهاي ليگ برترازروز25 اسفندماه سالجاري آغازخواهد شد وادامه اين ديدارها درآغاز سال 1383 پيگيري خواهد شد.
براساس اعلام سازمان ليگ برتربرنامه كامل هفته بيست و سوم اين رقابتها به شرح زيراست:
دوشنبه 25/12/82
پگاه گيلان- ذوب آهن اصفهان             ساعت30/15        ورزشگاه شهيد عضدي رشت
جمعه 14/1/83
فولاد مباركه سپاهان - استقلال اهواز    ساعت00/16        ورزشگاه نقش جهان اصفهان
يكشنبه 16/1/83 
ابومسلم - برق شيراز                        ساعت00/16        ورزشگاه تختي مشهد
پرسپوليس - شموشك نوشهر               ساعت50/17        ورزشگاه آزادي تهران 
فولاد خوزستان - سايپا تهران              ساعت00/16        ورزشگاه تختي اهواز
فجرشهيد سپاسي - پاس تهران              ساعت45/15        ورزشگاه حافظيه شيراز
دوشنبه 17/1/83 
پيكان تهران - استقلال تهران                ساعت 00/16       ورزشگاه آزادي تهران 

کد مطلب 62631

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