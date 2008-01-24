میزبان جام جهانی متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آفریقای جنوبی با نتیجه یک بر یک مقابل آنگولا متوقف شد. مانچو در دقیقه 30 این دیدار آنگولا را پیش انداخت و هیردن از آفریقای جنوبی در دقیقه 88 بازی را به تساوی کشید.

در دیگر دیدار شب گذشته تونس با نتیجه 2 بر 2 مقابل سنگال به تساوی دست پیدا کرد. جماعه(9) و ترائوی(83) گل های تونس را به ثمر رساندند و سال و کامارا در دقایق 45 و 66 برای سنگال گلزنی کردند.

بیست و ششمین دوره رقابت های فوتبال جام ملت های آفریقا به میزبانی غنا برگزار می شود و 16 تیم در چهار گروه 4 تیمی با یکدیگر رقابت می کنند.