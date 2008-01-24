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۴ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۲۶

/ جام ملت های آفریقا - غنا /

میزبان جام جهانی متوقف شد

میزبان جام جهانی متوقف شد

رقابت های جام ملت های آفریقا شب گذشته با برگزاری دو دیدار دیگر پیگیری شد که در یکی از این دیدارها، تیم فوتبال آفریقای جنوبی، میزبان جام جهانی فوتبال 2010 ، مقابل آنگولا متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آفریقای جنوبی با نتیجه یک بر یک مقابل آنگولا متوقف شد. مانچو در دقیقه 30 این دیدار آنگولا را پیش انداخت و هیردن از آفریقای جنوبی در دقیقه 88 بازی را به تساوی کشید.

در دیگر دیدار شب گذشته تونس با نتیجه 2 بر 2 مقابل سنگال به تساوی دست پیدا کرد. جماعه(9) و ترائوی(83) گل های تونس را به ثمر رساندند و سال و کامارا در دقایق 45 و 66 برای سنگال گلزنی کردند.

بیست و ششمین دوره رقابت های فوتبال جام ملت های آفریقا به میزبانی غنا برگزار می شود و 16 تیم در چهار گروه 4 تیمی با یکدیگر رقابت می کنند.

کد مطلب 626314

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