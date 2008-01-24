خسارت 300 میلیارد ریالی به شهرستان بیرجند بر اثر برودت هوا

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامحسین اسماعیلی، صبح امروز در جمع مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان بیرجند اظهار داشت: سرمای شدید در شهرستان بیرجند باعث تلف شدن یک هزار و 800 رأس دام سبک، 50 رأس دام سنگین، چهار هزار و 780 کندوی زنبورعسل و 50 هزار قطعه جوجه و طیور شده است.

وی افزود: همچنین بر اثر کاهش دما و یخبندان، 150 هزار راس دام سبک و سه هزار و 600 راس دام سنگین سقط جنین و به 40 مزرعه نیز خسارت وارد شد.

اسماعیلی با بیان اینکه در سالهای گذشته میانگین بارندگی در شهرستان بیرجند 7/8 میلی متر بوده است، خاطرنشان کرد: در سال جاری این رقم به 45 میلیمتر، معادل شش برابر سالهای گذشته رسیده است.

معاون عمرانی فرماندار بیرجند برودت شدید هوا در سطح شهرستان را بی سابقه دانست و یادآور شد: در برخی نقاط استان دمای هوا به 29 درجه کاهش یافته است که علاوه بر بسته شدن جاده ها، مشکلات فراوانی را در سطح شهرستان به وجود آورده است.

وی کمبود گاز را یکی از مشکلات اساسی در سطح شهرستان عنوان کرد و بیان داشت: در سال جاری یک هزار تن گاز مایع در سطح شهرستان بیرجند توزیع شده که این رقم نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.

وی عنوان کرد: خوشبختانه با مساعدت مسئولان و افزایش سهمیه از مرحله بحران عبور کردیم و امیدواریم این مشکل به زودی در سطح شهر بیرجند برطرف شود.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت سیلندرهای گاز در بیرجند، افزایش تقاضای مردم برای ذخیره سازی گاز است.