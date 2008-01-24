  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۴ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۱۱

پنج هزار جلد قرآن کریم در آذربایجان غربی توزیع می شود

پنج هزار جلد قرآن کریم در آذربایجان غربی توزیع می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: مسئول دارلقرآن کریم اداره تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی از توزیع پنج هزار جلد قرآن کریم بین مساجد و مراکز قرآنی همزمان با ایام دهه فجر در آذربایجان غربی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اشنویه، بهروز علیزاده، صبح امروز در جلسه برنامه ریزی برگزاری محفل بزرگ انس با قرآن در اشنویه، افزود: این اقدام در راستای تعمیق باورهای دینی و قرآنی به صورت هدیه هزار تومانی و رایگان بین اقشار مختلف مردم توزیع خواهد شد.

وی از اجرای یکصد برنامه قرآنی در مراکز و موسسات قرآنی مردمی استان، همزمان با دهه فجر خبر داد و افزود: برگزاری محافل انس با قرآن، مسابقات و جشنواره های قرآنی و فرهنگی و گفتمان های دینی از جمله این برنامه ها هستند.

علیزاده خاطرنشان کرد: همچنین همزمان با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ششمین دوره از جشنواره قرآنی کودک و نوجوان به صورت همزمان در 10 شهرستان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در این جشنواره رده های سنی مختلف از دانش آموزان در رشته های حفظ، قرائت، ترتیل، نقاشی، خوشنویسی و مقاله نویسی با مضامین و موضوعات قرآنی با هم به رقابت می پردازند.

این مسئول با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره بیان داشت: جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در راستای شناسایی، هدایت و رشد استعدادهای کودکان و نوجوانان به سوی یادگیری و انس با کلام وحی و گسترش فرهنگ غنی قرآن کریم در میان این قشر از جامعه هر ساله برگزار می شود.

وی یادآور شد: در سال جاری، 20 هزار جلد قرآن کریم بین مساجد، مراکز و موسسات قرآنی و محافل انس با قرآن به صورت رایگان اهدا شده است.

کد مطلب 626327

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها