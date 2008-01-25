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۵ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۴۴

کشف عوامل طبیعی مانع مقاومت باکتریها در پوست قورباغه

کشف عوامل طبیعی مانع مقاومت باکتریها در پوست قورباغه

محققان ایتالیایی دریافته اند وجود عامل طبیعی در پوست قورباغه ممکن است مانع مقاومت باکتریها در برابر درمانهای آنتی بیوتیکی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، متخصصان دریافته اند مقاومت باکتریها در برابر درمانهای آنتی بیوتیکی فعلی در حال افزایش است.

محققان ایتالیایی با اشراف بر این نکته تشخیص داده اند پپتیدهای ضد میکربی به عنوان یکی از مناسب ترین عوامل برای استفاده در درمانهای آتی ، قابلیتهای بالایی دارند.

آنها همچنین کشف کرده اند پوست دوزیستی همچون قروباغه یکی از غنیترین منابع پپتیدهای ضد میکربی است.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، محققان ایتالیایی در بررسیهای اخیر خود پنج پپتید ضدمیکروبی از سه قورباغه و وزغ مختلف را مورد مطالعه دقیق قرار دادند.

نتایج این بررسی نشان داد که تمامی این پپتیدها به عنوان عوامل ضدباکتریایی علیه باکتریهای مورد نظر عمل کرده اند.

کد مطلب 626328

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