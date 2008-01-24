کاهش بیش از دو برابری بیمه محصولات کشاورزی در نقده

به گزارش خبرنگار مهر در نقده، محمود مظلومی، صبح امروز در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی این شهرستان اظهار داشت: در حال حاضر تنها شش هزار و 800 هکتار از اراضی کشاورزی نقده تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند این در حالیست که سال گذشته بیش از 17 هزار هکتار زمین کشاورزی بیمه شده بود.

وی علت عدم استقبال کشاورزان از بیمه محصولات کشاورزی را ارزیابی دیر هنگام، برآورد غیر واقعی خسارات و پرداخت نکردن به موقع حق بیمه عنوان کرد.

مظلومی خاطرنشان کرد: در این شهرستان 30 هزار هکتار اراضی کشاورزی دیم و 20 هزار هکتار اراضی آبی وجود دارد و در چهار هزار هکتار از اراضی نقده نیز محصولات باغی کشت و تولید می شود.

عمده محصولات کشاورزی نقده سیب، میوه های هسته دار، چغندر قند و گندم است.