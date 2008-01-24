تلاش برای ترور سید حسن نصرالله پیامدهای پیش بینی نشده ای خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ نعیم قاسم ضمن بیان اینکه ترور سید حسن نصرالله پیامدهای پیش بینی نشده ای به همراه خواهد داشت، گفت: ما به کسانی که چنین مسائلی را ترویج می کنند هشدار می دهیم زیرا مسئله تنها به تهدید مربوط نیست بلکه به دید اشتباه نسبت به امور مربوط می شود.

وی خاطرنشان کرد: سید حسن نصرالله با سخنرانی خود در روزعاشورا به آنچه که در مورد اسرائیل می خواست رسید، زیرا هدف وی رساندن چندین پیام به اسرائیل بود.

به گفته وی، سید حسن نصرالله اعلام کرده بود که رژیم اسرائیل از شکاف و اختلافات بسیار رنج می برد و ارتش این رژیم که مدعی اند بسیار قدرتمند است یک ارتش ضعیف است که به خانواده های نظامیان اسرائیلی کشته و زخمی شده در جنگها دروغ می گوید و در نتیجه این ارتش حقیقت را نمی گوید و ادعای قهرمانیهای آن کذب است.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان افزود: هر گونه ایده صهیونیستی برای تجاوز به لبنان با مقاومت و واکنش مناسب مواجه خواهد شد.

وی درعین حال تاکید کرد که برای دفاع، به اجازه کسی نیاز نیست و این مسئله به دفاع از خویش، میهن،عزت و کرامت مربوط است و به کسانی که ثابت کرده اند برای حفظ امنیت لبنان و مسائل مرتبط به آن در شرایط کنونی شایستگی ندارند؛ ارتباطی ندارد.

لازم به ذکر است که مقامهای رژیم صهیونیستی در واکنش به سخنان سید حسن نصرالله در روز عاشورا (29 دی) خواستار ترور این شخصیت مردمی شدند.

به گزارش مهر، سید حسن نصرالله در سخنرانی روز عاشورا ضمن آنکه به تل آویو درباره هرگونه ماجراجویی جدید در لبنان هشدار داد، به وجود اجساد متلاشی شده نظامیان رژیم صهیونیستی در طول تجاوز تابستان 2006 در نزد نیروهای مقاومت لبنان و همچنین ضعف و ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی اشاره کرد.