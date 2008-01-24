طرح جامع ژئو پارک قشم معرفی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد ابراهیم لاریجانی معاون سیاحتی سازمان منطقه آزاد قشم با بیان این که این همایش با مشارکت یونسکو، سازمان های منطقه آزاد قشم ، سازمان میراث فرهنگی ، محیط زسیت و زمین شناسی برگزار می شود ، اظهار کرد: در این همایش رئیس ژئو پارک مالزی ، رئیس بخش ژئو پارک های یونسکو ومشاوران این سازمان حضور دارند.

وی ادامه داد: در مدت برپایی این همایش تخصصی ، ساختمان ژئو پارک افتتاح، طرح جامع ژئو پارک قشم معرفی و دفاع می شود و فعالیت های رسمی این ژئوپارک نیز آغاز خواهند شد.

لاریجانی با اشاره به بخش علمی همایش ژئو پارک و ژئو توریسم قشم ، افزود: تاکنون 75 مقاله به دبیرخانه این همایش فرستاده شده که با کمک بخش علوم و زمین یونسکو بررسی شده و کتابی از مجموع مقاله ها تا زمان برپایی این همایش چاپ و برترین مقاله ها نیز ارائه می شوند.

معاون سیاحتی سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد: سطح این همایش بین المللی است و چون نخستین همایش ژئو پارک و ژئو توریسم کشور است، باید به بهترین شکل برگزار شود. ژئو پارک قشم سال 2006 میلادی در یونسکو ثبت شد و تنها ژئو پارک خاورمیانه محسوب می شود .

به گفته وی افتتاح رسمی این ژئو پارک الزام هایی دارد که باید این الزام ها در طرح ابلاغ شده از سوی یونسکو رعایت شود. این ژئو پارک یک سوم مساحت جزیره قشم را در اختیار دارد و بزرگترین جنگل دریایی ( حرا) و غار نمکی جهان در این ژئو پارک واقع شده اند.

ژئو پارک منطقه ای است با وسعت کافی که مرزهای آن به وضوح مشخص شده و باید چندین پدیده بارز زمین شناسی در محدوده آن قرار گرفته باشد. این محدوده باید بتواند در توسعه اقتصادی جوامع پیرامون خود نقش موثری ایفا نماید. ژئو پارک ممکن است علاوه بر پدیده های زمین شناسی از آثار تاریخی ، بوم شناسی ، باستان شناسی و میراث فرهنگی و طبیعی دیگر نیزبرخوردار باشد.